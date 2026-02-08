США скликають перше засідання «Ради миру» Трампа: що обговорюватимуть

Дональд Трамп / © Associated Press

У Вашингтоні 19 лютого має відбутися перше офіційне засідання так званої «Ради миру» президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За даними видання, Дональд Трамп особисто представляє Раду як винятковий майданчик для глобальних рішень, називаючи її «найпрестижнішою радою лідерів, яку будь-коли створювали». Водночас за лаштунками ініціатива викликає дедалі більше запитань.

На початковому етапі Білий дім описував «Раду миру» як обмежений за повноваженнями наглядовий орган. Заявлялося, що вона має сприяти роззброєнню Гази та контролювати технократичний перехід управління на цій території. У листопаді 2025 року цю концепцію, у межах ширшого мирного процесу, підтримала Організація Об’єднаних Націй.

Однак, як зазначає Bloomberg, у процесі формування Ради її реальні функції та цілі стали менш зрозумілими навіть для близьких союзників США. Європейські партнери, представники міжнародних організацій та аналітики дедалі частіше висловлювали нерозуміння того, чим саме має займатися нова структура.

Особливе занепокоєння викликав проєкт статуту Ради, у якому, попри початкові заяви, взагалі не згадувалася Газа. Саме це стало однією з причин, чому Велика Британія, Франція та низка інших країн Європейського Союзу ухвалили рішення не долучатися до ініціативи.

За інформацією агентства, адміністрація Трампа намагалася запевнити партнерів, що «Рада миру» не має на меті підміняти Організацію Об’єднаних Націй або виходити за межі окремих регіональних питань. Втім, сам текст статуту, за оцінками критиків, свідчить про значно ширші амбіції нового органу.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що переговори щодо мирного врегулювання війни в Україні минули успішно.

Ми раніше інформували, що Україна зберігатиме контроль над окупованими територіями, попри дипломатичний тиск з боку адміністрації президента США Дональда Трампа.