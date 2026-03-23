США сколихнула хвиля зникнень і смертей вчених: до чого тут НЛО

Зниклі Ніл Маккасланд, Моніка Хасінто Реза та вбитий Нуну Лоурейру / © Daily Mail

Реклама

У США розслідують серію загадкових смертей та зникнень провідних науковців, які працювали над секретними проєктами. Конгресмен Тім Берчетт бачить чіткий зв’язок між цими подіями, підкресливши, що деякі дослідження можуть бути пов’язані з теоріями про позаземні технології.

Про це пише Daily Mail.

Зникнення і смерті вчених у США

Протягом останніх місяців у США простежується тривожна тенденція — серія загадкових смертей і зникнень учених почала складатися у певну закономірність.

Реклама

Генерал у відставці, 68-річний Вільям Ніл Маккасланд та інженерка-аерокосмічниця NASA, 60-річна Моніка Хасінто Реза відігравали важливу роль у Дослідницькій лабораторії ВПС США. Саме генерал керував проєктом Рези зі створення інноваційного металу для ракетних двигунів.

Протягом восьми місяців вони обоє зникли безвісти за нез’ясованих обставин під час походів на південному заході країни.

Інформація про можливу причетність Маккасланда до секретних програм, пов’язаних із НЛО на базі Райт-Паттерсон в Огайо, а також робота Рези над передовими космічними технологіями спричинили хвилю непідтверджених версій про те, що вони могли переховуватися від тих, хто прагне змусити їх мовчати.

Незалежні аналітики й навіть один із конгресменів припускають, що ситуація стала ще тривожнішою після того, як протягом останніх трьох місяців троє науковців — фахівці з хімічної біології, ядерного синтезу та астрофізики — були вбиті або знайдені мертвими. Один із них працював над проривною розробкою, яка потенційно могла б забезпечити людство необмеженим джерелом енергії та змінити сучасну енергетику, витіснивши викопне паливо.

Реклама

Деякі дослідження цих вчених пов’язані з позаземними технологіями

Конгресмен від Теннессі Тім Берчетт у коментарі для Daily Mail заявив, що бачить чіткий зв’язок між цими, на перший погляд, не пов’язаними подіями, підкресливши, що деякі дослідження можуть бути пов’язані з теоріями про позаземні технології.

«Було ще кілька випадків по всій країні, коли люди зникали за підозрілих обставин. Я думаю, нам слід звернути на це увагу», — сказав Берчетт.

Він також розкритикував американську розвідувальну спільноту, зокрема так звані «алфавітні агентства» на кшталт ФБР, заявивши, що вони не лише не допомагають, а й ускладнюють спроби встановити істину.

«Цифри видаються дуже високими саме в цих сферах досліджень. Думаю, нам варто звернути на це увагу, і я не думаю, що ми повинні довіряти нашому уряду«, — попередив конгресмен.

Реклама

Зникнення генерала у США, який працював з технологіями НЛО

Маккасланда не бачили від 27 лютого — він несподівано покинув свій дім без телефону, а востаннє його помітили біля Quail Run Court NE в Альбукерке (штат Нью-Мексико).

Конгресмен наголосив, що зникнення генерала може становити серйозну загрозу для національної безпеки, адже той мав доступ не лише до ядерних секретів США, а й, імовірно, працював із технологіями НЛО, що зберігаються в Огайо.

Ім’я Маккасланда пов’язали з темою НЛО після публікації 2016 року листування Джона Подести, оприлюдненого WikiLeaks. У цих листах музикант Том Делонг — засновник Blink-182 і To The Stars Academy — неодноразово згадував генерала, стверджуючи, що той консультував його щодо розкриття інформації та допоміг сформувати експертну команду.

Раніше Маккасланд очолював Дослідницьку лабораторію ВПС на базі Райт-Паттерсон, де, за чутками, зберігалися уламки, пов’язані з інцидентом у Розвеллі 1947 року.

Реклама

«Усі говорять про тему НЛО. Ці люди дуже потайливі щодо того, що вони знають. Тож я підозрюю, що [Маккасланд] був до цього причетний», — сказав Берчетт.

Дружина генерала Сьюзан зазначила, що ознак «насильницького зникнення» немає, однак звернула увагу, що Маккасланд залишив дім лише з черевиками та револьвером калібру 38, не взявши ні телефон, ні інші пристрої чи навіть окуляри.

Фактично генерал не залишив жодної можливості для зв’язку або відстеження.

Зникнення інженерки NASA

Берчетт також підтвердив, що Реза працювала з унікальними металами для ракетної галузі, що викликало у конгресмена питання щодо їхнього походження.

Реклама

«Я спілкувався з людьми у відповідних відомствах, і вони кажуть, що це справді існує. Є матеріали [НЛО]. Ми насправді не знаємо, що це і що з цим робити», — заявив він.

Водночас, за словами Берчетта, частина представників розвідки запевняє, що нічого не знає про НЛО чи спроби відтворити такі технології.

«Чесно кажучи, я думаю, що обидві сторони говорять правду в межах того, що їм відомо. Це дуже фрагментована тема», — сказав політик.

Реза була співавторкою розробки металу Mondaloy і очолювала групу обробки матеріалів у Лабораторії реактивного руху NASA, коли зникла минулого літа. Прихильники теорій змови звернули увагу на появу онлайн-меморіалу на сайті Find a Grave вже через чотири дні після зникнення інженерки, де стверджувалося, що вона померла. Згодом цю сторінку видалили після згадки про «зелене поховання», що передбачає наявність тіла та його поховання в біорозкладному контейнері.

Реклама

Правоохоронці округу Лос-Анджелес не повідомляли про знайдене тіло, і справа досі не розкрита.

Тривожні смерті трьох вчених США

Смерті трьох інших учених також викликають серйозне занепокоєння. 47-річного фізика Нуну Лоурейру застрелили 15 грудня 2025 року в його будинку в передмісті Бостона. Підозрюваним назвали колишнього однокурсника з Португалії — Клаудіо Невеша Валенте.

Лоурейру очолював Центр плазмової науки та термоядерного синтезу MIT і, за повідомленнями, був близький до прориву в енергетиці. Його дослідження стосувалися плазми та її використання для отримання термоядерної енергії — одного з найперспективніших джерел чистої енергії.

Водночас дослідник Даніель Ліст заявляє, що ця сфера також пов’язується зі спекуляціями про передові технології руху НЛО, зокрема через дослідження злиття нейтронних зірок як потенційного джерела безмежної енергії.

Реклама

67-річного астрофізика Карла Гріллмайра застрелили 16 лютого 2026 року на порозі його будинку. Вчений зробив значний внесок у відкриття води на далекій планеті, а колеги називали його роботу «геніальною», підкреслюючи її значення для пошуку життя за межами Землі.

Поліція назвала підозрюваним 29-річного Фредді Снайдера і висунула йому обвинувачення, однак мотив злочину досі не розкритий. Чи були знайомі між собою підозрюваний і жертва — невідомо.

Останки ще одного вченого, 45-річного Джейсона Томаса, знайшли 17 березня в озері Кваннапоуітт у Массачусетсі. До зникнення 12 грудня 2025 року він працював у компанії Novartis на посаді заступника директора з хімічної біології. Його діяльність була пов’язана з розробкою нових лікарських препаратів, зокрема для лікування онкологічних захворювань. Компанія має контракти з урядовими структурами США, включно з Міністерством війни та Міністерством охорони здоров’я. Поліція Вейкфілда повідомила, що причину смерті ще встановлюють, але «ознак насильницької смерті не виявлено».

На запитання, чи достатньо серйозно суспільство сприймає ці події, Берчетт відповів: «Я думаю, що тепер так».

Реклама

Водночас він висловив побоювання, що увага до справи з’явилася запізно, через що «сліди могли охолонути».

«Можливо, його знайдуть [Маккасланда]… Я не хочу спекулювати щодо того, що з ним сталося або де він зараз. Але щоразу, коли є затримка між зникненням і тим, як ми починаємо ставитися до цього серйозно, виникає питання — чому? Чому ми одразу не звернули на це увагу?» — висловився конгресмен.

Нагадаємо, 12 березня повідомлялося про таємниче зникнення генерала Маккасланда у Нью-Мексико. 27 лютого він вийшов із дому в Альбукерке без мобільного телефону і не повернувся. Маккасланд — фахівець з інженерії-астронавтики, який керував секретними космічними програмами Пентагону та Науково-дослідною лабораторією на базі Райт-Паттерсон. Після служби він співпрацював із організацією Тома ДеЛонга, що вивчає НЛО. Зникнення сталося невдовзі після доручення президента США Дональда Трампа розсекретити документи про позаземне життя, що породило численні теорії змов. Проте дружина генерала відкидала версію про викрадення через «застарілі секрети». Вона також зазначала, що чоловік не мав деменції.