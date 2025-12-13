ТСН у соціальних мережах

Світ
192
1 хв

США сподіваються використати Лукашенка для впливу на Путіна

Представник Трампа у Білорусі вважає, що тривала історія стосунків Лукашенка і Путіна, дає білоруському диктаторові можливість давати поради російському президенту.

Богдан Скаврон
Лукашенко і Путін

Лукашенко і Путін / © Associated Press

Посланець президента США в Білорусі Джон Коул обговорив із самопроголошеним президентом країни Олександром Лукашенком війну в Україні, сподіваючись, що той має вплив на президента держави-агресорки Володимира Путіна.

Заяви Коула після зустрічі з Лукашенком цитує білоруське державне інформагентство БелТА.

За словами посланця Трампа він вислухав поради Лукашенка щодо війни між Росією і Україною і вважає їх корисними, як і можливий вплив білоруського лідера на господаря Кремля.

Джон Коул вважає, що тривала історія стосунків Лукашенка і Путіна, дає білоруському диктатору можливість давати поради російському президенту.

«Вони давні друзі і мають достатній рівень відносин, щоб обговорювати такі питання [тобто війну в Україні]. Звісно, президент Путін може прийняти одні поради і не прийняти інші. Але це — спосіб допомогти процесу», — заявив американський дипломат.

Нагадаємо, сьогодні, 13 грудня, за підсумками дводенних переговорів самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та посланця президента США Джона Коула у Мінську американська сторона оголосила про зняття санкцій із білоруського калію.

Після цього стало відомо, що білоруський диктатор звільнив із в’язниць понад 100 цивільних громадян, серед яких відомі опозиційні політв’язні та п’ятеро громадян України.

192
