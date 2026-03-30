За даними аналітиків, чисельність американських військових на Близькому Сході перевищила 50 тисяч осіб, що приблизно на 10 тисяч більше за звичний рівень.

Про це пише The New York Times.

У матеріалі зазначається, що після прибуття 2 500 морських піхотинців і ще 2 500 моряків загальна кількість американських сил у регіоні зросла на тлі того, як президент США Дональд Трамп визначається з подальшими кроками у війні проти Ірану, яка триває вже місяць.

«Хоча досі не ясно, які саме завдання будуть покладені на морських піхотинців із 31-ї експедиційної групи морської піхоти, американські чиновники заявляють, що президент зважує можливість проведення більш масштабної атаки, наприклад, спроби захопити острів (Харк — ред.) або іншу територію в рамках зусиль Трампа з відкриття Ормузької протоки. Ця вузька водна артерія, якою зазвичай проходить близько 20 відсотків світової нафти, була значною мірою закрита через атаки іранських сил, які мстяться за війну США та Ізраїлю проти їхньої країни», — йдеться у матеріалі.

Як зазначає видання, зазвичай у країнах регіону — зокрема в Саудівській Аравії, Бахрейні, Іраку, Сирії, Йорданії, Катарі, Об’єднаних Арабських Еміратах і Кувейті — перебуває близько 40 тисяч американських військових на базах і кораблях.

За словами представника Збройних сил США, через ескалацію війни проти Ірану ця кількість зросла до понад 50 тисяч.

Водночас до цієї цифри не включено 4 500 військовослужбовців на борту авіаносця Gerald Ford, який нещодавно залишив регіон після низки технічних несправностей.

Зокрема, на кораблі сталася пожежа, після чого 23 березня він вирушив до Криту, а згодом прибув до Хорватії. Подальший маршрут судна наразі невідомий.

Крім того, минулого тижня Пентагон направив до регіону близько 2 000 військових із 82-ї повітряно-десантної дивізії для посилення своїх можливостей.

Місце їхнього розташування не розголошується, однак, за даними видання, вони перебувають у зоні досяжності Ірану.

Зокрема, десантників можуть залучити до потенційної операції із захоплення острова Харк — ключового центру експорту іранської нафти в Перській затоці — або до інших наземних операцій спільно з морською піхотою.

Втім, військові експерти застерігають, що навіть 50 тисяч військових недостатньо для проведення масштабної наземної операції.

«Однак військові експерти застерігають, що навіть 50 000 військових, багато з яких перебувають на морі, — це замало для будь-якої великої наземної операції. Ізраїль задіяв понад 300 000 військових для своїх операцій у секторі Гази, що розпочалися в жовтні 2023 року. Коаліція під проводом США, яка вторглася в Ірак у 2003 році, на початку налічувала майже 250 000 військових. Іран, площа якого становить майже третину площі континентальної частини США, має близько 93 мільйонів населення. Захоплення, не кажучи вже про утримання, такої великої та складної країни з таким озброєнням силами у 50 000 військових, на думку військових експертів, є неможливим», — пише видання.

Раніше повідомлялося, що війна між Сполученими Штатами та Іраном, яка триває вже четвертий тиждень, викликає дедалі більше занепокоєння у вищому керівництві Пентагону.

Ми раніше інформували, що крилаті ракети BGM-109 Tomahawk, які вважаються одним із ключових ударних засобів США, дедалі частіше фігурують у повідомленнях про можливі відмови та нерозірвані боєголовки.