США стягують елітні війська до Ірану: що задумав Трамп

США почали масово стягувати елітні підрозділи та десантників до Перської затоки. Вперше з початку конфлікту залучають війська для наземних операцій. Вашингтон готує нові сценарії боротьби проти Ірану, які виходять за межі звичайних авіаударів.

Про це пише BBC.

Склад та чисельність угруповання

За даними CBS News, до регіону направили спецпризначенців, зокрема «морських котиків» та армійських рейнджерів. Крім них, туди прямують дві експедиційні групи морської піхоти та частини 82-ї повітряно-десантної дивізії.

Зазначається, що загалом прибуде щонайменше 8 000 військових, серед яких бойові підрозділи та групи забезпечення, не враховуючи екіпажі кораблів. Оглядачі виділяють три основні напрямки, де можуть бути задіяні ці сили.

1.Розблокування Ормузької протоки.

Через цей шлях проходить близько 25% світової морської торгівлі нафтою та 20% зрідженого газу. Після початку повітряної кампанії союзників у лютому Іран заблокував протоку. Вони використали мережу мінних полів, ракетних позицій та безекіпажних катерів на островах (Кешм, Абу-Муса та інші).

Президент Дональд Трамп виставив Тегерану ультиматум: відкрити шлях до 6 квітня. У разі відмови США можуть розпочати операцію із захоплення стратегічних островів.

2.Захоплення нафтового термінала на острові Харк.

Острів забезпечує 90% іранського нафтового експорту. Встановлення контролю над Харком дозволить США повністю перекрити доходи правлячого режиму. Також це збереже при цьому інфраструктуру для використання майбутнім урядом.

Читайте також Скільки ракет Ірану знищили США: розвідка розкрила несподівані дані

3.Вивезення запасів збагаченого урану.

За даними WSJ, розглядається складний рейд на об’єкти в Натанзі та Ісфахані. Мета операції — конфіскація понад 600 кг збагаченого урану (різного ступеня очищення). Такий захід вимагатиме присутності військ на іранській території протягом кількох днів та повного придушення місцевої ППО.

Повідомляється, що перекидання сил постійної готовності вказує на те, що конфлікт виходить за межі початкових планів повітряних ударів. Експерти зазначають, що десантні операції на островах без подальшого виходу на материк можуть перетворити підрозділи на статичні цілі для іранської артилерії.

Досі США та Ізраїль утримувалися від масштабного наземного втручання. Проте нинішня підготовка, за аналогією з попередніми успішними операціями спецпризначенців США, свідчить про готовність до точкових, але критично важливих наземних рейдів для нейтралізації ядерного та економічного потенціалу Ірану.

Нагадаємо, американські союзники у Перській затоці переконують президента США Дональда Трампа не зупиняти військову кампанію до повного ослаблення Ірану. Саудівська Аравія та ОАЕ вбачають у цьому шанс досягти глибоких змін у політиці іранської влади або ж її заміни.

Раніше ми писали, що США завдали удару по великому іранському складу боєприпасів в Ісфахані. Кадри оприлюднили у Мережі. Були використані 900-кілограмові бомби, які називають «руйнівники бункерів».

До слова, закупівля російських систем С-400 стала стратегічною перешкодою для оборони Туреччини. У ході війни з Іраном Анкара змушена покладатися виключно на допомогу союзників по НАТО.