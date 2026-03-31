США стягують елітні війська на Близький Схід: Reuters дізналося деталі

Військові США. / © Associated Press

Тисячі солдатів елітної 82-ї повітряно-десантної дивізії армії США розпочали передислокацію на Близький Схід.

Про це повідомило Reuters з посиланням на американських чиновники

За даними джерел, серед перекинутих сил – командний штаб дивізії, підрозділи забезпечення і бригадна бойова група. Раніше до регіону були направлені 2,5 тис. моряків і морських піхотинців. Зазначається, що прибуття десантників триватиме протягом тижня. Загалом чисельність контингенту становитиме близько 3 тис. військовослужбовців дивізії

За даними співрозмовників, рішення щодо відправлення військ до Ірану ще не ухвалене. Втім, американські солдати нарощуватимуть потенціал для потенційних майбутніх операцій у регіоні.

Reuters зауважує, що цих солдатів можуть використовувати для кількох цілей у війні. Зокрема, для спроби захоплення острова Харг, що є центром 90% експорту іранської нафти.

Інший варіант - гарантування безпеки судноплавства в Ормузькій протоці. Хоча ця місія буде виконана переважно за допомогою повітряних та військово-морських сил, але вона може означати ще й розгортання американських військ на узбережжі Ірану.

“Будь-яке застосування наземних військ США – навіть для обмеженої місії – може становити значні політичні ризики для Трампа, враховуючи низьку підтримку американської громадськості кампанії в Ірані та власні передвиборчі обіцянки Трампа уникнути втягування Америки в нові конфлікти на Близькому Сході”, - підсумовує видання.

Трамп хоче закінчення війни в Ірані

The Wall Street Journal повідомило, що Дональд Трамп нібито готовий завершити війну з Іраном без відкриття Ормузької протоки. Адже спроба силою відновити повноцінне судноплавство може значно затягнути бойові дії та вивести їх за межі початкового плану, який передбачав операцію тривалістю 4–6 тижнів.

CNN пише, що американський президент у розпачі, бо Іран не хоче завершувати війну. Крім того, журналісти видання зауважують, що очільник Білого дому демонструє суперечливі сигнали щодо операції. Це викликає розчарування серед законодавців Республіканської партії та союзників Америки.