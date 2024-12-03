"США стикнуться зі страшною загрозою": генсек НАТО застеріг Трампа щодо завершення війни в України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив Дональда Трампа, що США можуть зіткнутися зі страшною загрозою з боку Китаю, Ірану і Північної Кореї. Це станеться у випадку, якщо Україна буде змушена піти на поступки для завершення війни з Росією.

Про це Рютте сказав в інтерв'ю Financial Times Рютте.

"Ми не можемо допустити ситуації, коли Кім Чен Ин і російський лідер, Сі Цзіньпін та Іран спільно радіють через те, що ми дійшли до угоди, яка не влаштовує Україну, тому що в довгостроковій перспективі це становитиме серйозну загрозу безпеці не лише для Європи, а й для США", - сказав Рютте.

Рютте додав, що Росія, Китай, КНДР та Іран тісно співпрацюють у військових та економічних питаннях. І це активізує війни як в Україні, так і на Близькому Сході.

"Ці різні частини світу, в яких відбуваються конфлікти та якими мають керувати політики, дедалі більше і більше з'єднуються. І є Сі Цзіньпін, який дуже уважно слідкує за тим, що з цього вийде", - сказав генсек НАТО.

За словами Рютте, наразі пріоритетом є посилення військової підтримки України перед можливими мирними переговорами з РФ. Адже коли Зеленський вирішить почати перемовини, він має зробити це з позиції сили.

Раніше Рютте сказав що країни НАТО та новообраний президент США Дональд Трамп зможуть посадити президента Росії Володимира Путіна за стіл переговорів, коли в України буде сильніша позиція.

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