США стоятимуть з Україною до кінця: Джо Байден виступив у Польщі і запевнив у підтримці

Підтримка України не припиниться.
Президент США Джо Байден запевнив, що його країна та держави у складі НАТО ніколи не втомляться підтримувати Україну до її перемоги,
Про це лідер США сказав під час виступу у Варшаві у вівторок, 21 лютого.
"Підтримка України не припиниться ні на хвилину", – запевнив Байден.
"Ми будемо стояти за суверенітет без якихось агресій", - запевнив Байден.
Президент США заявив, що союзники України не "втомляться" підтримувати її в протистоянні російській повномасштабній агресії, а Київ "ніколи не буде" перемогою РФ.
"Я хотів би подякувати країнам, які підтримують Україну. Ми підтримували хоробрість українців", - додав Байден.
Додамо, що очільник Сполучених Штатів також звернувся до росіян і запевнив, що США не збираються руйнувати чи атакувати Росію.
Також президент США анонсував нові санкції проти Росії через вторгнення до України.
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