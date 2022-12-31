США стурбовані союзом Китаю та Росії: "Москва продовжує своє жорстоке вторгнення до України"

Твердження Китаю про нейтралітет у війні РФ проти України суперечать реальним діям, які навпаки показують, що Пекіна продовжує вибудовувати тісні зв'язки з Москвою.

Про це повідомляє CNN з посиланням на представника Державного департаменту США.

"Пекін стверджує, що він нібито зберігає нейтралітет, але його вчинки ясно показують, що він, як і раніше, вкладається у тісні зв'язки з Росією", - висловився він.

Американський чиновник висловив стурбованість "союзом Китаю з Росією" після переговорів президента-диктатора РФ Володимира Путіна і китайським лідером Сі Цзіньпіном. Адже "Москва продовжує своє жорстоке та незаконне вторгнення до України", - наголосило джерело CNN.

Представник Держдепу каже, що Вашингтон спостерігає за діями Пекіна. За його словами, "усі, хто стане на бік Москви в цій несправедливій війні, неминуче опиняться на неправильній стороні історії". Щобільше - США та ЄС попередили Китай про наслідки надання Москві військової допомоги у її війні.

Відносини Китаю з Росією

Пекін заявив про свій нейтралітет у війні РФ проти України. Китай вже десять місяців називає вторгнення Путіна "кризою", не надаюючи перевагу жодній зі сторін. Втім, КНР заявляє про "дружню співпрацю" з Москвою.

Посол Китаю у Євросоюзі Фу Конг заявив, що вторгнення Росії до України 24 лютого поставило Пекін "у дуже складне становище". Він наголосив, що китайська влада не хоче "обирати між друзями" - Україною та Росією.

Втім, на переговорах 30 грудня Сі Цзіньпін проігнорував заклик Путіна посилити співпрацю між арміями РФ та Китаю. Лідер КНР заявив про посилення співпраці у торговельно-економічній, енергетичній та політичній сферах. Про зміцнення військового партнерстві Сі Цзіньпін промовчав.

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