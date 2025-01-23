США створюють для ЗСУ таємничу ракето-бомбу, яка зможе топити кораблі: що виявили експерти

США розробляють для ЗСУ ракето-бомбу ERAM з дальністю застосування 463 км, на яку можуть поставити Quicksink проти кораблів та інших морських цілей.

Про це пишуть аналітики DEFENSE EXPRESS.

Ракето-бомба за програмою ERAM матиме дальність застосування в 463 км. Експерти зазначають, що лише ця технічна характеристика зараз доступна. Більшість деталей поки утаємничені.

В межах реалізації цієї програми американські військові хочуть інтегрувати на цю ERAM перспективну голівку самонаведення Quicksink, характеристики якої мають давати можливість навіть топити кораблі та інші морські цілі, зазначають в DEFENSE EXPRESS.

"Тут також варто деталізувати, що вперше про існування програми ERAM стало відомо лише в липні 2024 року, хоча при цьому заявлялось, що контракт на старт робіт по цій ракето-бомбі було видано ще в січні минулого року. При цьому базові умови контракту передбачають, що ERAM має бути готова за 2 роки (тобто до 2026 року очевидно), і що обсяги виробництва мають складати 1000 одиниць на рік. Окрім США, до цієї програми також залучені Україна, Данія та Нідерланди", – пояснюють там.

Особливість Quicksink: що відомо

Особливість голівки самонаведення Quicksink полягає в тому, що там інтегровано радіолокаційну та інфрачервону голівки самонаведення. Її уже випробували з інтеграцією на GBU-31/B JDAM.

"Якщо стисло переказувати результати цих тестів – на фінальному етапі польоту, при безпосередньому виході на ціль керована авіабомба виявилась невразливою до впливу засобів РЕБ противника", – кажуть експерти.

"Є деталь, що наразі Quicksink коштує 200 тис. доларів за одиницю, але ВПС США сподіваються, що в ході роботи над цією системою наведення вартість зменшиться до 50 тисяч доларів за одиницю", – йдеться у поясненні.

Нагадаємо, стало відомо, відкоди німецькі батареї Patriot розпочнуть свою роботу. Також повідомляють про те, що вони залишатимуться на українсько-польському кордоні щонайменше 6 місяців.