США супроводжуватимуть нафтові танкери через Ормузьку протоку - Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що США забезпечать супровід суден через Ормузьку протоку за потреби.

Про це він сказав в інтерв’ю Fox News, передає Reuters.

На запитання про те, чи будуть США допомагати нафтовим танкерам у проходженні через ключову морську протоку, Трамп відповів: «Ми зробимо це, якщо буде потреба. Але, знаєте, сподіваємося, що все буде дуже добре. Побачимо, що буде».

Водночас глава Білого дому пригрозив Ірану новими атаками: «Ми завдамо їм дуже сильного удару протягом наступного тижня».

Операція США проти Ірану може мати зовсім інші наслідки, ніж очікували у Вашингтоні. Уже зараз дедалі частіше звучать сумніви, чи була ця кампанія продуманою та чим вона завершиться. Зокрема, американські системи протиповітряної оборони на Близькому Сході можуть бути не в змозі перехопити всі іранські дрони.

Американські чиновники визнають, що безпілотники «Shahed» становлять більшу загрозу, ніж вони думали.

Представники Міноборони США підрахували, що перші шість днів бойових дій проти Ірану коштували Штатам 11,3 мільярда доларів.

Водночас у цю суму не включено значну частину витрат, пов’язаних із підготовкою операції, зокрема розгортання військової техніки та особового складу перед початком перших ударів.

За оцінкою Центру стратегічних та міжнародних досліджень, перші 100 годин операції коштували приблизно 3,7 мільярда доларів — близько 891 мільйона на день.

У Пентагоні зазначили, що точну вартість операції можна буде визначити лише після завершення місії.

28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — приблизно 40 ключових високопосадовців. Нового аятолу обрали 8 березня

Новим верховним лідером Ірану став став Моджтаба Хаменеї — син загиблого Алі Хаменеї.