Ракетний удар Ірану. / © Associated Press

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Зранку 17 липня Центральне командування США заявило, що їхні військові завершили сьому ніч ударів по Ірану. Водночас Тегеран кинув нові погрози та завдав серії ударів по американських союзниках.

Про це повідомляє видання Sky News.

Військове командування Сполучених Штатів додало, що вони вдарили по об’єктах спостереження, військовій логістичній інфраструктурі, підземних сховищах зброї та морських можливостях». Під час атаки американці застосували винищувачі, повітряні безпілотники та військові кораблі.

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«Понад 50 тис. американських військовослужбовців діють по всьому Близькому Сходу, залишаються пильними, смертоносними та готовими до дії», — йдеться у повідомленні.

Удари Ірану по союзниках Америки

Вночі Кувейту кілька разів протягом ночі попереджали про іранські дрони і безпілотники, а також перехоплення ворожих цілей. Державні ЗМІ повідомили, що постраждали пірс паливної підтримки в порту Аль-Ахмаді та центр обробки даних і зв’язку.

Авіакомпанія Kuwait Airways перенесла деякі рейси після тимчасового закриття міжнародного аеропорту країни через «ворожі ракетні атаки та атаки безпілотників».

Військові Йорданії заявили, що їхня протиповітряна оборона перехопила та збила 10 іранських ракет, які порушили повітряний простір країни. Зазначається, що інформації про жертви чи руйнування немає. Водночас підрозділи Королівських інженерів вже розпочали розчищення та знешкодження уламків у місцях ударів.

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Армія оборони Бахрейну заявила, що країна також була мішенню іранських «повітряних атак» протягом ночі. Системи протиповітряної оборони перехопили та знищили чимало повітряних цілей.

Окрім того, Корпусу вартових ісламської революції відзвітував, що атакував американські бойові літаки та центр обробки даних в Бахрейні та Кувейті. Зокрема, авіабазу Шейх-Іса в Бахрейні, де базуються бойові літаки Штатів.

Погрози Ірану

Після ударів США старший радник верховного лідера Ірану Мохсен Резаї попередив, що Тегеран готовий повернутися до «повномасштабної і руйнівної» війни, якщо «атаки триватимуть ще два-три дні».

«Що це означає? Це означає, що Іран більше не обмежуватиметься лише помстою, і жоден політичний кордон не буде захищений від наступальних сил Ірану», — заявив військовий.

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Окрім того, КВІР заявив, що «жодна крапля нафти» не покине Ормузьку протоку. Вони звернулися до всіх кораблів, які намагаються пройти проливом з проханням «звертати увагу на попередження та заяви».

«Доки не припиниться агресія злочинної Америки, експорт хімічних добрив і навіть жодної краплі нафти й газу з цього регіону буде неможливим», — йдеться у заяві організації.

Війна в Ірані — останні новини

Днями The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела повідомило, що Дональд Трамп розглядає розширення військової операції проти Ірану після наради з найближчими радниками. У Білому домі розглядають кілька варіантів розвитку подій. Зокрема, посилення ударів, розгортання сухопутних військ для захоплення іранських територій біля Ормузької протоки, а також бомбардування ядерного об’єкта на горі Пікакс.

Тим часом The Conversation пише про те, що Іран загнав США у глухий кут. Адже контроль над Ормузькою протокою став головним важелем впливу Тегерана. Втім, відчайдушні спроби Трампа вийти переможцем можуть призвести до небезпечної ескалації.

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