США та Британія об'єдналися для скорочення залежності від експорту енергоносіїв з РФ: деталі

Сполучені Штати Америки та Велика Британія у середу, 7 грудня, оголосили про створення партнерства, яке передбачає спільну роботу над скороченням глобальної залежності від експорту російських енергоносіїв, стабілізацію енергоринків та активізацію співпраці в галузі енергоефективності, ядерної та відновлюваної енергетики.

Про це повідомляється на сайті уряду Великої Британії.

Країни спільно працюватимуть, щоб підвищити енергетичну безпеку та знизити ціни в рамках нового енергетичного партнерства.

"Це партнерство знизить ціни для британських споживачів і допоможе раз і назавжди покінчити із залежністю Європи від російської енергії", – заявив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

США збираються в рамках партнерства експортувати як мінімум 9-10 млрд куб.м скрапленого природного газу 2023 року через британські термінали. Група також працюватиме над зменшенням глобальної залежності від нафти та газу з Росії.

Співпраця країн у новому напрямку відбулась після зустрічі прем’єр-міністра Ріші Сунака та президента Джо Байдена на саміті G20 в Індонезії, де вони погодилися продовжити роботу для задоволення наших короткострокових енергетичних потреб і очолити зусилля з прискорення енергетичного переходу.

Заборона на постачання російської нафти до ЄС

У понеділок, 5 грудня, офіційно набуло чинності рішення про ембарго на постачання російської нафти до країн Європейського союзу. Ембарго на російську нафту було узгоджено ще у травні, виняток зробили лише для Болгарії та нафти, яка буде постачатись по трубопроводу "Дружба".

Також почала діяти обмежена ціна на нафту з Росії. Відтак російську нафту можна купувати лише за ціною, яка не перевищує $60 за барель.

Проте, за даними ЗМІ, Росія придумала схему, як можна обійти нафтові санкції. Кремль формує "тіньовий флот". Країна-агресорка купила понад 100 суден для її перевезення.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна не платитиме мінімальну ціну за російську нафту.

Як пише Financial Times, Європейська комісія розглядає у новому пакеті санкції проти російського гірничодобувного сектору економіки Росії.

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