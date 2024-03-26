США та Британія звинувачують Китай у масштабній кібератаці, яка могла вразити мільйони людей

Мішенями стали навіть подружжя високопоставлених чиновників США та законодавців.

США та Велика Британія звинуватили Пекін у широкомасштабній кампанії кібершпигунства, яка нібито вразила мільйони людей, включаючи законодавців, науковців і журналістів, а також низку компаній.

Про це пише Reuters.

Американські чиновники заявили, що шпигунство хакерів, яке проводилося протягом понад десяти років, скомпрометувало оборонних підрядників, дисидентів і низку американських компаній, включаючи американські металургійні, енергетичні та швейні компанії.

Серед цілей були провідні постачальники мобільного телефонного обладнання та бездротових технологій 5G. За словами офіційних осіб, мішенями стали навіть подружжя високопоставлених чиновників США та законодавців.

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Метою глобальної хакерської операції було "придушити критиків китайського режиму, скомпрометувати державні установи та викрасти комерційні таємниці", — заявила заступник генерального прокурора США Ліза Монако.

У розкритому в понеділок обвинувальному акті проти семи підозрюваних китайських хакерів прокурори США в суді заявили, що хакерство призвело до підтвердженого або потенційного зламу робочих облікових записів, особистих електронних листів, онлайн-сховища та записів телефонних дзвінків, що належать мільйонам американців.

Офіційні особи в Лондоні звинуватили APT31 у зламі британських законодавців, які критикують Китай, і заявили, що друга група китайських шпигунів стоїть за зломом британської виборчої служби, яка окремо скомпрометувала дані ще мільйонів людей у Сполученому Королівстві.

Китайські дипломати у Британії та США відкинули звинувачення як необґрунтовані. Посольство Китаю в Лондоні назвало звинувачення "повністю сфабрикованим і злісним наклепом".

У заяві Міністерства фінансів США йдеться, що санкції стосуються компанії Wuhan Xiaoruizhi Science and Technology, а також двох громадян Китаю.

"Сьогоднішнє оголошення викриває безперервні та зухвалі зусилля Китаю, спрямовані на підрив кібербезпеки нашої країни та спрямовані проти американців і наших інновацій", — заявив директор ФБР Крістофер Рей.

Між Китаєм та США зростає напруження

Між Пекіном і Вашингтоном зростає напруженість через проблеми, пов’язані з кібершпигунством, оскільки західні спецслужби все частіше б’ють на сполох щодо ймовірної хакерської діяльності, яка підтримується Китаєм.

В останні роки Китай також почав заявляти про ймовірні хакерські операції Заходу. Наприклад, минулого року Міністерство державної безпеки заявило, що Агентство національної безпеки США неодноразово проникало в китайського телекомунікаційного гіганта Huawei Technologies.

Раніше ми повідомляли, що російська хакерська група Fancy Bear націлила кібератаки на європейські уряди, про що попередила організація з кіберреагування в ЄС.

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