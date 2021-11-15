США та Франція обговорили військову діяльність Росії в Україні та поблизу її кордонів

Країни озвучили незмінну рішучу відданість суверенітету та територіальній цілісності України.
Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив з міністром закордонних справ Франції Жан-Івом Ле Дріаном інформацію про військову діяльність Росії в Україні та поблизу її кордонів.
Про це заявив представник американського Держдепу Нед Прайс.
"Державний секретар Ентоні Блінкен учора розмовляв з міністром закордонних справ Франції Жан-Івом Ле Дріаном, щоб обговорити повідомлення про російську військову діяльність в Україні та поблизу неї, а також незмінну рішучу відданість суверенітету та територіальній цілісності України", — говориться.
Також Блінкен та Ле Дріан обговорили спільні зусилля щодо ядерної програми Ірану.
Нагадаємо, днями американське видання Bloomberg із посиланням на чиновників, знайомих із думкою Білого дому, повідомило, що незвичайна військова активність Російської Федерації біля кордону з Україною, за якою стежать у Вашингтоні, може свідчити про заплановане вторгнення.
У Москві заявили, що вони "мають право збирати війська там, де хочуть".
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