- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 478
- Час на прочитання
- 1 хв
США та Іран близькі до укладання угоди про припинення вогню — ЗМІ
На тлі загострення ситуації навколо Ірану з’явилася інформація про можливий прорив у переговорах між Тегераном і Вашингтоном.
Про це повідомляє Clash Report.
За даними CNN, сторони суттєво просунулися в дипломатичному процесі та можуть найближчим часом досягти домовленостей. Не виключається, що позитивні новини з’являться вже найближчими годинами.
«Угода, як очікується, буде укладена сьогодні ввечері», — повідомили журналісти.
Водночас ситуація в регіоні залишається напруженою. Повідомляється, що США та Ізраїль завдали авіаційних ударів по території Ірану.
За попередньою інформацією, під атаки потрапили промислові об’єкти, зокрема алюмінієвий завод, а також нафтохімічний комплекс «Фаджр» у місті Махшахр.
Наразі деталі щодо масштабів руйнувань і можливих жертв уточнюються.
Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив про проведення інтенсивних переговорів щодо війни в Ірані.
Ми раніше інформували, що у переговорах між США та Іраном за останню добу з’явилися ознаки прогресу, однак досягнення угоди про припинення вогню до встановленого Дональдом Трампом дедлайну виглядає малоймовірним.