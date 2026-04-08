США та Іран близькі до укладання угоди про припинення вогню — ЗМІ

Водночас ситуація в регіоні залишається напруженою.

Автор публікації
Ігор Бережанський
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

На тлі загострення ситуації навколо Ірану з’явилася інформація про можливий прорив у переговорах між Тегераном і Вашингтоном.

Про це повідомляє Clash Report.

За даними CNN, сторони суттєво просунулися в дипломатичному процесі та можуть найближчим часом досягти домовленостей. Не виключається, що позитивні новини з’являться вже найближчими годинами.

«Угода, як очікується, буде укладена сьогодні ввечері», — повідомили журналісти.

Водночас ситуація в регіоні залишається напруженою. Повідомляється, що США та Ізраїль завдали авіаційних ударів по території Ірану.

За попередньою інформацією, під атаки потрапили промислові об’єкти, зокрема алюмінієвий завод, а також нафтохімічний комплекс «Фаджр» у місті Махшахр.

Наразі деталі щодо масштабів руйнувань і можливих жертв уточнюються.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив про проведення інтенсивних переговорів щодо війни в Ірані.

Ми раніше інформували, що у переговорах між США та Іраном за останню добу з’явилися ознаки прогресу, однак досягнення угоди про припинення вогню до встановленого Дональдом Трампом дедлайну виглядає малоймовірним.

