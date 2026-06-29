США та Іран домовилися припинити обстріли / © depositphotos.com

Реклама

США та Іран досягли домовленості про негайне припинення взаємних атак.

Про це повідомляє Axios.

За інформацією видання, зустріч має відбутися у Катарі. Точна дата поки що не визначена, однак, за даними журналістів, переговори можуть пройти вже у вівторок.

Реклама

З американського боку технічну делегацію очолить Нік Стюарт.

«Ми вирішили припинити всю кінетичну активність», — заявив агентству американський посадовець.

Поки триватимуть переговори, судноплавство через Ормузьку протоку здійснюватиметься без обмежень.

Як зазначає видання, обидві сторони взяли на себе зобов’язання утримуватися від будь-яких провокацій. У Axios наголошують, що йдеться про тимчасове, але критично важливе перемир’я.

Реклама

Спочатку США та Іран планували обговорювати виключно питання іранської ядерної програми. Однак через загострення ситуації на морі порядок денний змінився.

Тепер головною темою переговорів стане забезпечення безпеки судноплавства в Ормузькій протоці.

За інформацією видання, Іран уже заявив про готовність взяти на себе серйозні зобов’язання щодо гарантування безпечного проходу комерційних суден через Ормузьку протоку.

У відповідь Сполучені Штати також погодилися на кроки, спрямовані на деескалацію ситуації.

Реклама

Раніше повідомлялося, що Іран завдав ударів ракетами та безпілотниками по військових об’єктах США у Кувейті та Бахрейні, заявивши, що це стало відповіддю на попередні американські атаки.

Ми раніше інформували, що Сполучені Штати відкрито пригрозили повністю знищити Іран у разі подальших збройних провокацій.

Новини партнерів