США та Іран досягли мирної угоди: що буде з Ормузькою протокою

США та Іран досягли мирної угоди / © Getty Images

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США та Іран заявили про досягнення мирної угоди. Підписати її хочуть у п’ятницю, 19 червня, в Женеві. У Пакистані заявили про досягнення угоди між США та Іраном, а також про припинення вогню у Лівані. Після цього Дональд Трамп оголосив про відновлення руху Ормузькою протокою та припинення морської блокади Ірану. Тегеран ці дані підтвердив.

Про це пише прем’єр-міністр Пакистану Шахбаз Шариф.

США та Іран досягли мирної угоди

Точні деталі угоди поки залишаються невідомими. Прем’єр-міністр Пакистану Шахбаз Шариф написав, що після інтенсивних переговорів було досягнуто мирної угоди.

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«За підсумками інтенсивних переговорів ми раді оголосити про укладання мирної угоди між Сполученими Штатами Америки та Ісламською Республікою Іран. Обидві сторони оголосили про негайне та остаточне припинення військових дій на всіх фронтах, у тому числі в Лівані».

Офіційна церемонія підписання мирної угоди між США та Іраном відбудеться у п’ятницю, 19 червня, у Швейцарії.

Пакистан, який є країною-посередником у переговорах, подякував Вашингтону і Тегерану, а також Катару, Саудівській Аравії та Туреччині. Усі ці країни брали участь у мирних переговорах.

Президент США Дональд Трамп заявив, що відразу після підписання мирної угоди відкриється Ормузька протока.

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Цього тижня відбудеться серія завершальних зустрічей між сторонами, щоб узгодити всі пункти угоди та підготуватися до її підписання.

«Ці обговорення, що передують реалізації угоди, закладуть основу для технічних переговорів та офіційної церемонії підписання», — додав Шариф.

Трамп написав у Truth Social, що угоду з Іраном укладено:

«Угода з Ісламською Республікою Іран тепер укладена. Вітаю всіх! Цим я повністю санкціоную безмитне відкриття Ормузької протоки та одночасно санкціоную негайне зняття військово-морської блокади Сполучених Штатів. Кораблі світу, заводьте двигуни. Нехай нафта тече!»

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Трамп також додав, що нова угода є «повною протилежністю» ядерній угоді часів адміністрації Барака Обами та не дозволить Ірану мати ядерну зброю.

Іранські державні ЗМІ підтвердили досягнення угоди зі США.

Угода США та Ірану: останні новини

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social розкритикував нещодавній ізраїльський удар по Бейруту. Він назвав цю атаку безглуздою та незначною, оскільки внаслідок неї ніхто не постраждав.

Очільник Білого дому підкреслив, що цей напад не мав відбутися, особливо зараз, коли Вашингтон та Тегеран максимально наблизилися до підписання мирної угоди.

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Попри визнання права Ізраїлю на самооборону, американський лідер закликав усі сторони конфлікту негайно припинити військові дії, аби не завадити дипломатичному процесу. За словами Трампа, майбутня угода з Іраном має принести тривалий мир на весь Близький Схід, зокрема і в Ліван.

Президент США наголосив, що Ізраїль повинен припинити будь-які напади на ліванській території, а «Хезболла» та інші сторони мають зупинити атаки проти Ізраїлю. Він підсумував, що цей момент може стати початком великого і прекрасного миру, який у жодному разі не можна зіпсувати.

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