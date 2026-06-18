США та Іран дистанційно підписали меморандум про завершення війни — ЗМІ

США та Іран / © Getty Images

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Сполучені Штати Америки та Іран у середу, 18 червня, дистанційно підписали меморандум про взаєморозуміння щодо завершення війни. Документ уже набув чинності.

Про це повідомив журналіст Барак Равід у соціальній мережі Х, посилаючись на двох американських посадовців.

За інформацією джерел, меморандум визначає основні рамки для припинення бойових дій та запуску подальшого дипломатичного врегулювання між Вашингтоном і Тегераном.

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Подробиці домовленостей наразі офіційно не розголошуються. Водночас сам факт підписання документа може стати важливим етапом у багаторічному протистоянні між Сполучені Штати Америки та Іран, яке останнім часом супроводжувалося серйозним загостренням.

Очікується, що найближчим часом сторони можуть оприлюднити додаткові деталі щодо реалізації досягнутих домовленостей.

Мирна угода між США та Іраном — що відомо

Нагадаємо, США та Іран анонсували укладання мирної угоди, яка передбачає негайне припинення воєнний дій, зокрема у Лівані. Посередником у переговорах виступив Пакистан за підтримки Катару, Саудівської Аравії та Туреччини. Трамп підтвердив, що після офіційного підписання документа, яке заплановане на 19 червня у Швейцарії, буде знято морську блокаду Ірану та відновлено вільне судноплавство через Ормузьку протоку. Тегеран офіційно підтвердив домовленість.

Президент США також наголосив, що угода не дозволить Ірану отримати ядерну зброю, ставши повною протилежністю попереднім домовленостям часів адміністрації Барака Обами.

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