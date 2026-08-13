США та Іран готують продовження перемир’я: з’явилися нові деталі

Ормузька протока / © Associated Press

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США та Іран попередньо погодилися продовжити 60-денний режим припинення вогню, який має завершитися 17 серпня.

Про це повідомляє Anadolu.

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За даними джерела, знайомого з перебігом посередницьких переговорів, Вашингтон і Тегеран уже передали посередникам свою згоду на продовження домовленостей. Водночас питання щодо конкретного терміну нового перемир’я залишається відкритим.

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«Обидві сторони передали посередникам свою згоду на продовження терміну», — повідомило джерело.

За його словами, представники США та Ірану продовжують обмінюватися повідомленнями. Головне питання, яке вони намагаються узгодити, — тривалість нового періоду дії домовленостей.

Водночас нинішнє перемир’я складно назвати повноцінним припиненням бойових дій. Попри досягнуті раніше домовленості, сторони продовжували завдавати ударів одна по одній, через що режим тиші фактично не дотримувався у повному обсязі.

Саме це, як зазначається, стало однією з причин нестабільності подальших домовленостей між Вашингтоном і Тегераном.

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60-денний термін був передбачений Ісламабадським меморандумом про взаєморозуміння. Документ мав створити основу для подальшого дипломатичного діалогу між сторонами, однак переговорний процес зіткнувся з низкою серйозних розбіжностей.

Серед головних спірних питань залишаються гарантії безпеки та питання свободи судноплавства через Ормузьку протоку. Вона має стратегічне значення для глобальних поставок енергоносіїв.

У квітні США та Іран за посередництва Пакистану домовилися про припинення вогню. Згодом, 17 червня, сторони підписали меморандум про взаєморозуміння та розпочали обговорення ширшої угоди.

Втім, повідомлення про нібито узгоджене продовження перемир’я залишаються суперечливими.

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Того ж дня Reuters із посиланням на високопоставленого іранського представника повідомило, що переговорів між Вашингтоном і Тегераном щодо продовження 60-денного перемир’я не проводили.

За інформацією Reuters, Іран наполягає, щоб США повернулися до початкових умов тимчасової угоди та визначили конкретні терміни виконання Вашингтоном своїх зобов’язань.

Раніше повідомлялося, що Тегеран висунув нові доволі суворі умови для відновлення судноплавства Ормузькою протокою.

Ми раніше інформували, що Пентагон просить оборонну промисловість США швидко збільшити виробництво та постачання зброї, зокрема боєприпасів, через брак на тлі війни з Іраном.

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