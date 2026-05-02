США та Іран на межі нового загострення: Трамп заявив про завершення бойових дій, але суперечки тривають

Станом на 1 травня 2026 року ситуація навколо війни між США та Іраном залишається напруженою, попри заяви про припинення активних бойових дій.

Про це пише CNN.

За словами представників адміністрації президента США Дональда Трампа, бойові дії фактично завершилися після запровадження режиму припинення вогню на початку квітня. У Білому домі вважають, що це дозволяє уникнути необхідності отримувати дозвіл Конгресу відповідно до закону про воєнні повноваження.

Втім, демократи у Конгресі категорично не погоджуються з такою позицією. Вони наголошують, що жодних юридичних підстав вважати конфлікт завершеним немає, адже військова присутність США зберігається, а переговори з Іраном зайшли у глухий кут.

Конфлікт розпочався наприкінці лютого після ударів США та Ізраїлю по іранських об’єктах, на що Тегеран відповів ракетними та дроновими атаками. Внаслідок бойових дій загинули тисячі людей, мільйони стали вимушеними переселенцями.

Попри формальне “затишшя”, напруга зберігається: Іран продовжує контролювати стратегічну Ормузьку протоку, а США — підтримують військову присутність у регіоні. Мирні переговори поки що не дали результатів, а сторони обмінюються жорсткими заявами та не виключають відновлення бойових дій.

Президент Трамп також відхилив останні пропозиції Ірану щодо завершення війни, заявивши, що вони не відповідають вимогам США. Він наголосив, що всі варіанти, включно з новими ударами, залишаються на столі.

На цьому тлі у США зростає критика війни: за опитуваннями, більшість американців уже вважають її помилкою, що додатково загострює політичну дискусію всередині країни.

Нагадаємо, Іран передав посередникам у Пакистані нову пропозицію щодо припинення війни зі Сполученими Штатами.

Раніше Дональд Трамп відхилив нову мирну пропозицію Ірану, бо його не влаштували умови. Президент США вважає, що Тегеран хоче домовитися лише через внутрішню кризу та чвари між своїми лідерами.

Тим часом іранський президент Масуд Пезешкіан заявив, що будь-які спроби Сполучених Штатів Америки блокувати порти в Ірані «приречені на провал».

