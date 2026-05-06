США та Іран на порозі миру: деталі від Axios

Сполучені Штати Америки та Іран наблизилисяь до підписання меморандуму про закінчення війни на Близькому Сході.

Про це інформує Axios з посиланням на власні джерела.

За інформацією співрозмовників видання, саме тому адміністрація Білого вирішила припинити місію «Проєкт Свобода» в Ормузькій протоці.

Представники Вашингтона й Тегерана нібито готові підписати односторінковий меморандум, який бере за основу 14-пунктний американський план припинення війни та початок 30-денних переговорів щодо судноплавства в Ормузькій протоці, ядерної програми Ірану і можливого скасування санкцій США.

«Два обізнані джерела стверджували, що Іран погодиться вивезти свій високозбагачений уран з країни, що є ключовим пріоритетом США, від якого Тегеран досі відхилявся. Одне джерело повідомило, що обговорюється варіант переміщення матеріалу до США», — йдеться у статті Axios.

Зазначається, що Америка очікує відповідей від Ірану щодо кількох ключових питань протягом наступних 48 годин. Втім, деякі американські чиновники скептично налаштовані щодо досягнення навіть початкової угоди, зокрема тому, що іранське керівництво розділене, а через це може бути важко досягти консенсусу між різними фракціями.

«Наразі нічого не досягнуто, але, за словами джерел, це найближчий до угоди етап, до якого сторони підійшли від початку війни», — пише видання.

В Axios зауважують, що багато з умов, викладених у меморандумі, залежатимуть від укладення остаточної угоди. Вона залишає можливість поновлення війни або тривалого стану невизначеності, коли відкриті бойові дії припиняться, але жодних реальних рішень не буде досягнуто.

Дата публікації 21:58, 24.04.26

