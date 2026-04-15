Перговори Ірану та США

Переговорники між США та Іраном досягли прогресу, наближаючись до рамкової угоди про припинення війни. За допомогою посередників з Пакистану, Єгипту та Туреччини вони намагаються подолати розбіжності, що залишилися, та досягти угоди до закінчення терміну перемир’я 21 квітня.

Про це повідомляє Axios з посиланням на неназваних американських чиновників.

Пакистанська делегація на чолі з начальником армії фельдмаршалом Асімом Муніром прибула до Тегерана в середу для переговорів з іранськими офіційними особами.

Американський чиновник заявив, що переговорна команда президента США Дональда Трампа — віцепрезидент Венс, посланець Білого дому Стів Віткофф та старший радник Джаред Кушнер — у вівторок продовжували телефонні переговори та обмін пропозиціями з іранською стороною та посередниками.

«Вони провели телефонні та неофіційні переговори з усіма країнами та наближаються до угоди», — сказав американський чиновник.

Другий американський чиновник підтвердив, що у вівторок було досягнуто прогресу.

«Ми хочемо укласти угоду. І частина їхнього уряду хоче укласти угоду. Тепер завдання полягає в тому, щоб весь уряд там погодився на угоду», — сказав третій американський чиновник.

Новий раунд прямих переговорів віч-на-віч, ймовірно, відбудеться найближчими днями до закінчення терміну перемир’я, повідомили офіційні особи США та джерела, знайомі з процесом посередництва, але дата ще не призначена.

Якщо буде досягнуто рамкової угоди, припинення вогню має бути продовжене для обговорення деталей всеохоплюючої угоди, повідомив американський чиновник та джерело, знайоме з процесом посередництва.

«Деталі складні — ви не можете вирішити це за два дні», — сказав американський чиновник.

«Сполучені Штати офіційно не погодилися на продовження припинення вогню. Переговори між США та Іраном щодо досягнення угоди тривають», — сказав другий американський чиновник.

Чому Іран може погодитися на угоду

Американські чиновники стверджують, що запроваджена Трампом військово-морська блокада, яка заблокувала експорт нафти з Ірану, та поглиблення економічної кризи в країні посилюють тиск на Тегеран, щоб той досяг угоди.

«В Ірану немає грошей. Вони банкрути. Ми це знаємо. І вони знають, що ми це знаємо», — сказав американський чиновник.

Іран експортує близько 1,5 мільйона барелів нафти на день, отримуючи близько 140 мільйонів доларів доходу.

«Блокада зведе ці доходи до нуля за одну ніч», — сказав Міад Малекі, колишній експерт з питань санкцій проти Ірану в Міністерстві фінансів, а нині старший науковий співробітник Фонду захисту демократій.

Острів Харг, з якого видобується близько 90% іранської нафти, розташований за понад 600 кілометрів від Ормузької протоки в Перській затоці та буде практично паралізований у разі її блокування.

«Наразі немає потреби вторгатися в Харг. Ми можемо просто його задушити», — сказав інший чиновник адміністрації.

Якщо Іран більше не зможе експортувати нафту та у нього закінчаться місця для зберігання на березі, він буде змушений припинити видобуток, що може призвести до закриття свердловин та довгострокової економічної шкоди, заявили представники адміністрації.

«Який сигнал надсилає те, що Іран, країна, відома в усьому світі своєю нафтою, більше не може виробляти нафту? Ситуація буде гіршою, ніж у Венесуелі за часів Мадуро», — сказав один із чиновників.

До війни економіка Ірану вже зазнавала надзвичайного тиску через санкційну кампанію Трампа «максимального тиску», що призвело до високого рівня безробіття, дефіциту бензину та інфляції цін на продукти харчування. Війна загострила кризу.

Авіаудари Сполучених Штатів та Ізраїлю призвели до зупинки двох найбільших сталеливарних заводів Ірану та паралізували нафтохімічну промисловість країни.

Банк Sepah — державна фінансова установа Ірану, яка займається виплатою зарплат військовим та членам Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР), — є об’єктом частих кібератак ізраїльських хакерів, а його центр цифрової безпеки був уражений ракетною атакою минулого місяця.

Відключення інтернету в Ірані, яке триває вже 47-й день, коштує економіці додаткових 50 мільйонів доларів щодня.

Нагадаємо, раніше іранський президент Масуд Пезешкіан заявив, що його країна прагне не війни, а діалогу. При цьому він додав, що будь-яка спроба Сполучених Штатів Америки змусити Тегеран здатися «приречена на провал».