США та Іран не змогли домовитися після 21 години переговорів у Пакистані

США та Іран завершили тривалі переговори в Ісламабаді без підписання мирної угоди.

Про це пише CNN.

Перемовини тривали близько 21 години та відбувалися у кількох раундах і форматах, однак сторони не змогли подолати ключові розбіжності. Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс після завершення зустрічей.

За його словами, Вашингтон представив Ірану «остаточну і найкращу пропозицію» і тепер очікує відповіді Тегерана. Водночас відсутність домовленостей ставить під загрозу крихке двотижневе перемир’я, яке було погоджене раніше.

Переговори проходили на тлі масштабного конфлікту на Близькому Сході та стали першими прямими контактами між США та Іраном за десятиліття.

Серед головних суперечностей — ядерна програма Ірану, контроль над Ормузькою протокою та питання санкцій. США наполягають на обмеженні ядерних амбіцій Тегерана, тоді як Іран вимагає зняття санкцій, компенсацій та гарантій безпеки.

Попри відсутність угоди, сторони не виключають продовження переговорів, адже їх результат має критичне значення для стабільності в регіоні.

Переговори в Ісламабаді відбулися на тлі різких заяв американського президента. Дональд Трамп напередодні заявив про повне знищення армії, флоту та повітряних сил Ірану. Він запевнив, що військове керівництво Тегерана ліквідоване, а Ормузька протока найближчим часом буде відкрита для глобального судноплавства.

Попри такі заяви Вашингтона, експерти зазначають, що Тегеран підходить до переговорів у максимально впевненому настрої. Аналітики підкреслюють, що фактор часу грає на користь Ірану, адже блокада протоки б’є по світових цінах на енергоносії. Водночас надмірно жорстка позиція може зіграти проти самого Ірану, економіка якого гостро потребує зняття санкцій після місяця виснажливих бойових дій та значних інфраструктурних руйнувань.