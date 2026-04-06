Переговори США та Ірану / © Getty Images

Влада Ірану відмовилася йти на поступки під час переговорів зі США та відхилила пропозиції міжнародних посередників.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на обізнані джерела.

За інформацією видання, посередники з Туреччини, Єгипту та Пакистану останнім часом активізували спроби організувати діалог між Тегераном і Вашингтоном. Йдеться про можливість припинення бойових дій або принаймні досягнення тимчасового перемир’я.

Втім, як зазначають джерела, ці дипломатичні ініціативи наразі не дали результатів.

Співрозмовники видання підкреслюють, що іранська сторона не готова поступатися у питаннях, які вважає ключовими.

Крім того, Тегеран відкинув пропозицію щодо відкриття Ормузької протоки в обмін на тимчасове припинення вогню.

«Іран відмовився йти на поступки за своїми вимогами і відкинув пропозицію відкрити Ормузьку протоку», — йдеться у матеріалі.

Також, за даними джерел, іранські представники повідомили посередникам про небажання найближчим часом проводити зустріч із американською стороною в Ісламабаді.

У Тегерані вважають вимоги США щодо припинення конфлікту неприйнятними.

Таким чином, попри зусилля міжнародних посередників, просування у переговорах між сторонами наразі відсутнє.

Раніше повідомлялося, що Іран погрожує тривалим блокуванням Ормузької протоки та вимагає воєнних репарацій.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану силовими діями у разі відсутності угоди.