США та Іран обмінялися ударами в Ормузькій протоці: перемир’я опинилося під загрозою

У районі Ормузької протоки спалахнуло нове загострення між США та Іраном. Сторони обмінялися ударами, що поставило під загрозу крихке перемир’я, досягнуте місяць тому.

Як повідомляє The New York Times, Центральне командування США заявило, що іранські ракети, дрони та малі катери атакували три американські есмінці під час проходження Ормузькою протокою. У Пентагоні стверджують, що всі загрози були знищені.

У відповідь американські сили завдали ударів по військових об’єктах Ірану. За даними CENTCOM, ціллю стали пускові установки ракет і безпілотників, командні центри, а також об’єкти розвідки та спостереження.

Тегеран, своєю чергою, звинуватив Вашингтон у зриві перемир’я. Іранська сторона заявила, що напередодні американські сили атакували нафтовий танкер, який прямував до Ормузької протоки. Після цього іранські військові відкрили вогонь по кораблях США в регіоні.

Державні медіа Ірану повідомили про вибухи на острові Кешм, у портовому місті Бандар-Аббас та в Тегерані. Влада країни поклала відповідальність за удари на США та їхніх союзників.

Напруження в районі Перської затоки зростає на тлі побоювань щодо можливої нової ескалації та ризиків для міжнародного судноплавства через Ормузьку протоку — один із ключових маршрутів транспортування нафти у світі.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив у середу, 6 травня, що війна проти Ірану може закінчитися, якщо Тегеран виконає досягнуті домовленості. Водночас Ормузька протока знову буде відкритою для всіх суден.

Також Трамп заявляв, що врегулювання конфлікту з Іраном може зайняти ще два-три тижні.

До слова, Об’єднані Арабські Емірати частково закрили свій повітряний простір. Напередодні, вперше від початку дії режиму припинення вогню, Іран запустив ракети й безпілотники в напрямку країни.

