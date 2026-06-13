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США та Іран узгодили текст мирної угоди — прем’єр Пакистану
США та Іран погодили текст документу про потенційну мирну угоду.
Сполучені Штати та Іран досягли домовленостей щодо тексту потенційної мирної угоди.
Про це заявив прем’єр-міністр Пакистану Шахбаз Шаріф.
За його словами, противники майбутньої домовленості ведуть «безперервну кампанію з поширення дезінформації», намагаючись зірвати мирний процес між двома країнами.
«Відкинувши шум, ми можемо підтвердити, що остаточний узгоджений текст мирної угоди досягнуто, і Пакистан зараз тісно працює з обома сторонами над завершенням наступних кроків. Мир ніколи не був таким близьким, як зараз», — наголосив він.
Водночас президент США Дональд Трамп, як і раніше, переконаний, що угоду з Іраном можуть підписати вже 13–15 червня.
Крім того, американський лідер позитивно відреагував на заяву міністра закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі, який спростував інформацію про нібито негайне розблокування для Тегерана мільярдів доларів заморожених активів після підписання документа.
Своєю чергою глава іранського МЗС Аббас Арагчі заявив, що наразі між Вашингтоном і Тегераном існує лише меморандум, підготовлений на умовах Ісламської Республіки.
«Ми відклали ядерне питання до фінальної угоди, з різних причин, бо за нинішніх умов справді не було можливості це обговорювати. Вимоги, які США висували, були абсолютно неприйнятними», — сказав міністр.
Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп призупинив підготовку потенційної масштабної наземної операції в Ірані, яка, за даними ЗМІ, могла бути спрямована на захоплення запасів високозбагаченого урану.
Ми раніше інформували, що світові ціни на нафту різко здешевшали після того, як президент США Дональд Трамп скасував військові удари по Ірану.