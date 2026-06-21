США та Іран відновлюють переговори: віцепрезидент Венс терміново вилетів до Швейцарії

Венс / © Associated Press

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Віцепрезидент США Джей Ді Венс вирушив до Швейцарії для участі у новому раунді переговорів з Іраном на тлі загострення ситуації навколо Ормузької протоки та нестабільного перемир’я на Близькому Сході.

Адміністрація президента Дональда Трампа активізувала дипломатичні зусилля щодо Ірану. Віцепрезидент США Джей Ді Венс вилетів до Швейцарії, де має долучитися до переговорів з іранською делегацією.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на заяву самого Венса перед відльотом.

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«Я зможу бути там лише день-два. Сподіваюся, ми досягнемо прогресу щодо ядерної програми, а також у питанні припинення вогню в Лівані. Це два головні напрямки, на яких ми будемо зосереджені», — заявив американський віцепрезидент.

За його словами, спецпосланець Білого дому Стів Віткофф та зять президента Джаред Кушнер вже перебувають у Швейцарії. Туди також прибула і делегація Ірану.

Посередником у перемовинах виступає Пакистан, який повідомив про старт технічних консультацій уже цієї неділі.

Переговори проходять на тлі загострення ситуації в регіоні. Іран раніше відклав новий раунд консультацій, а згодом оголосив про закриття Ормузької протоки через продовження бойових дій у Лівані між Israel та угрупованням Hezbollah.

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У Тегерані заявили, що США порушили попередні домовленості, не зупинивши конфлікт між сторонами. Водночас у Центральному командуванні США наголосили, що Іран не контролює Ормузьку протоку, а американські сили продовжують стежити за безпекою судноплавства.

За даними американських військових, лише за суботу через стратегічно важливу Ормузьку протоку пройшли 55 комерційних суден. Для порівняння, до початку війни цей показник сягав близько 130 кораблів на добу.

Попри підписаний між Трампом та президентом Ірану меморандум про припинення вогню, ані Ізраїль, ані «Хезболла» поки не долучилися до домовленостей.

Загроза зриву мирних домовленостей

Нещодавно Сполучені Штати та Іран офіційно заявили про досягнення мирної угоди, яку планували підписати 19 червня у Женеві за посередництва Пакистану. Одразу після цих успішних дипломатичних кроків Дональд Трамп анонсував негайне зняття американської блокади та відкриття транзиту Ормузькою протокою.

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Зі свого боку лідери країн G7 публічно висловили готовність підтримати план Вашингтона щодо швидкого розмінування та відновлення безпечного судноплавства у цьому регіоні. Однак європейські союзники наголосили на необхідності отримати надійні довгострокові гарантії від Тегерана, перш ніж відправляти туди свої військові кораблі.

Попри гучні заяви про історичне примирення між США та Іраном, керівництво Ізраїлю відмовилося підкорятися цим рішенням, наголосивши на своєму статусі незалежної держави. Ізраїльські посадовці дали чітко зрозуміти, що американська угода не є для них обов’язковою та не зупинить їхніх військових операцій.

Міжнародні експерти зазначали, що нормалізація торговельного руху та повернення до довоєнних обсягів перевезень у будь-якому разі вимагатиме щонайменше кількох тижнів злагодженої роботи. Водночас ця близькосхідна угода мала б дозволити адміністрації Трампа більше сконцентруватися на військовій допомозі та переговорних процесах щодо України.

Нагадаємо, напередодні, 18 червня, Сполучені Штати Америки скасували обмеження на морський рух до іранських портів і прибережних районів. Відповідне рішення було ухвалене за дорученням президента США Дональда Трампа.

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