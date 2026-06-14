США та Іран за крок до угоди: з’явилися перші деталі її змісту

Іранці протестують проти угоди зі США / © Associated Press

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Остаточний проєкт меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном, який може бути підписаний найближчим часом, охоплює низку питань.

Деталі майбутньої угоди журналістам Reuters розкрив неназваний високопоставлений іранський чиновник.

Основні допомовленості:

Іран зобов’язується негайно розблокувати Ормузьку протоку для безперешкодного проходу всіх комерційних суден

Сполучені Штати у відповідь повністю знімають військово-морську блокаду з іранських морських портів, яку було запроваджено під час нещодавнього конфлікту

Меморандум містить суттєві економічні поступки з боку Вашингтона, які мають стимулювати Тегеран до довгострокового діалогу. На час дії 60-денного перехідного періоду США зобов’язуються утримуватися від запровадження будь-яких нових пакетів санкцій проти ісламської республіки.

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Крім того, Білий дім погодився тимчасово зняти обмеження на експорт іранської сирої нафти. Це дозволить Тегерану легально продавати паливо на міжнародних ринках і оперативно отримувати валютний дохід. Важливим пунктом є також згода США повернути Ірану раніше заморожені іноземні активи на загальну суму $25 млрд. Цей механізм буде реалізовано через прямі грошові перекази, фінансові кредитні лінії та багатосторонню співпрацю між державами регіону.

Зі свого боку Іран бере на себе жорсткі зобов’язання у сфері безпеки. Тегеран публічно підтверджує відмову від виробництва або купівлі будь-яких видів ядерної зброї.

На період двомісячних переговорів ісламська республіка фіксує статус-кво у своїй атомній програмі: припиняється подальше збагачення урану понад поточні ліміти та повністю заморожуються проєкти розширення або модернізації існуючих ядерних об’єктів.

Першим і найголовнішим практичним кроком після підписання меморандуму має стати відновлення безпеки цивільного судноплавства у регіоні. Це питання є критично важливим для світової економіки, оскільки через цей сектор проходить понад 20% світового постачання нафти.

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Іран і США близькі до укладення мирнох угоди — що відомо

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що угода зі Сполученими Штатами про офіційне припинення війни на Близькому Сході близька до досягнення, незважаючи на публічну суперечку щодо змісту документа, яка спонукала президента США Дональда Трампа звинуватити Тегеран у недобросовісному веденні переговорів.

Коментарі Трампа пролунали після того, як іранські ЗМІ опублікували те, що, за їхніми словами, було елементами проєкту угоди, зокрема наполягання Тегерана на збереженні права збагачувати уран і контролювати судноплавство через Ормузьку протоку.

Трамп, який днем раніше заявив, що угода може бути підписана протягом кількох днів, відкинув іранську версію, заявивши, що витік «не має нічого спільного» з тим, що було домовлено.

Прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф написав у соцмережі X, що посередники з Ісламабаду вважають, що остаточний текст угоди досягнуто, і працюють з обома сторонами «для завершення наступних кроків», незважаючи на те, що він назвав «безперервною дезінформаційною кампанією, яку ведуть ті, хто хоче саботувати мирну угоду».

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Він додав, що мир «ніколи не був таким близьким, як зараз».

Тим часов в Ірані спалахнули мітинги про можливе ухвалення угоди зі США.

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