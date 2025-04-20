США та Іран заявляють, що переговори щодо ядерної програми досягли прогресу

Ядерна програма Ірану

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Іран і Сполучені Штати планують знову зустрітися наступного тижня щодо ядерної програми Тегерана, яка швидко розвивається, після того, як обидві сторони заявили, що досягли прогресу в своїх переговорах у Римі.

Про це пише Reuters.

Офіційний представник США підтвердив, що під час переговорів у Римі спеціальний представник президента Дональда Трампа Стів Віткофф і міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі спілкувалися віч-на-віч.

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Перш ніж вони знову зустрінуться в Омані 26 квітня, Арагчі сказав, що переговори на технічному рівні відбудуться найближчими днями. Те, що експерти обговорюватимуть деталі можливої ​​угоди, свідчить про рух у переговорах, оскільки президент США Дональд Трамп наполягав на швидкому укладенні угоди, погрожуючи військовими діями проти Ірану.

За словами високопоставленого чиновника адміністрації Трампа, який говорив на умовах анонімності для обговорення приватної дипломатичної зустрічі, сторони “досягнули дуже значного прогресу в наших прямих і непрямих дискусіях”.

У дописі на X Арагчі також сказав, що вони досягли “прогресу в принципах і цілях можливої ​​угоди”. Однак він додав, що “оптимізм може бути виправданим, але лише з великою часткою обережності”.

Раніше він сказав іранському державному телебаченню, що “я сподіваюся, що ми будемо в кращому становищі після технічних переговорів”.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що прагне процвітання Ірану, однак, за його словами, Сполучені Штати не дозволять, щоби ця країна мала ядерну зброю.