Перемир’я зірвали: Іран заявив про атаку США та Ізраїлю і запустив ракети по ОАЕ і Кувейту

Вибухи в Ірані / © ClashReport

Порушуючи угоду про припинення вогню, американо-ізраїльські війська обстріляли нафтопереробний завод Лаван на острові Лаван.

Про це повідомляє Press TV.

За попередніми даними, під удар потрапив об’єкт енергетичної інфраструктури. Інформація про масштаби руйнувань та можливих постраждалих наразі уточнюється.

Наслідки атаки / © ClashReport

На місці події працюють групи безпеки та пожежники. Вони ліквідовують займання та забезпечують безпеку в районі після обстрілу.

Clash Report також зазанчили, що 8 квітня було завдано ударів по іранському нафтопереробному заводу на острові Лаван.

«Іран зараз відповідає ударами по цілях у Кувейті, Бахрейні та ОАЕ», — йдеться в повідомленні.

За інформацією Reuters, внаслідок атаки жертв не було.

Компанія повідомила, що пожежа на об’єкті сталася близько 10:00 ранку додавши, що команди з техніки безпеки та пожежогасіння працюють над локалізацією загоряння та забезпеченням безпеки об’єкта.

Також за інформацією Аljazeera, в Об’єднаних Арабських Еміратах заявили, що системи ППО перехоплюють балістичні та крилаті ракети, а також безпілотники, які нібито надходять з Ірану. У Кувейті повідомили про атаку дронів по нафтових об’єктах, електростанціях і водоочисних спорудах, частину з яких було пошкоджено, а загалом нейтралізовано 28 безпілотників.

У Бахрейні також заявили про атаки: через падіння уламків збитого дрона двоє людей отримали легкі травми, пошкоджено житлові будинки, а в столиці Манамі було чути вибухи.

Напередодні Дональд Трамп шокував заявою, що вночі загине «ціла цивілізація». Ба більше, з його слів, мав би відбутися «найважливіший момент у довгій та складній історії світу». Зауважимо, ці висловлювання президента США були пов’язані з тим, що саме напередодні ввечері 7 квітня закінчувався дедлайн, який він поставив Ірану для переговорів.

Втім, згодом Трамп заявив, що США призупиняють на два тижні удари по Ірану. З його слів, Білий дім погодився призупинити бомбардування та «двостороннє припинення вогню» після переговорів з Пакистаном.

Перший раунд прямих переговорів між США та Іраном щодо потенційної угоди про припинення війни має відбутися у п’ятницю, 10 квітня, у столиці Пакистану — Ісламабаді.