Іран / © ТСН

Реклама

США та Ізраїль обговорюють можливість відправки спеціальних сил до Ірану для гарантування безпеки запасів високозбагаченого урану на пізнішому етапі війни.

Про це повідомляє Axios з посиланням на джерела.

Ідеться про приблизно 450 кг урану, збагаченого до 60%. Цього може вистачити для створення ядерної зброї, якщо матеріал довести до військового рівня, вважають у Білому домі.

Реклама

Вилучення іранського збагаченого урану вимагатиме присутності американських або ізраїльських військових на території Ірану, зокрема на добре укріплених підземних об’єктах.

Адміністрація Трампа розглядає два варіанти: вивезти уран з Ірану або розбавити його на місці за участі ядерних експертів, ймовірно, з МАГАТЕ.

Поки незрозуміло, чи це буде операція США, Ізраїлю або спільна місія. У будь-якому разі її можуть провести лише тоді, коли іранські військові вже не становитимуть серйозної загрози.

Паралельно у Вашингтоні розглядають інші варіанти тиску на Іран — наприклад, можливе захоплення стратегічного нафтового острова Харк, через який проходить більшість іранського експорту нафти.

Реклама

Нагадаємо, конфлікт між США та Іраном виходить за межі регіону, змушуючи країни ЄС терміново посилювати ППО та флот біля берегів Кіпру.