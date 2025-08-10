США та Катар готують план миру між Ізраїлем і ХАМАС

Сектор Гази / © Associated Press

США та Катар розробляють спільний мирний план, що може стати ключем до припинення війни між Ізраїлем і ХАМАС та звільнення ізраїльських заручників.

Про це повідомляє Axios.

9 серпня на іспанському острові Ібіца спецпредставник США на Близькому Сході Стів Віткофф провів переговори з прем’єр-міністром Катару Абдулрахманом аль-Тані. Вони обговорили припинення війни в Газі та звільнення ще 50 ізраїльських заручників, які перебувають у полоні ХАМАС.

США і Катар планують протягом двох тижнів запропонувати Ізраїлю та ХАМАС комплексний мирний план. Він передбачатиме як перемир’я, так і обмін заручниками.

Цей проєкт може відтермінувати наміри Ізраїлю щодо наступальної операції в Газі.

Раніше Віткофф підкреслював, що адміністрація Трампа виступає за повне врегулювання конфлікту.

«Ми налаштовані на всеосяжне рішення за принципом „все або нічого“, яке припинить конфлікт повністю, а не частково», — наголосив він.

Водночас міністр зі стратегічного планування Ізраїлю Рон Дермер 7 серпня на засіданні військово-політичного кабінету повідомив, що найближчими тижнями буде представлено «кінцевий план» завершення війни в Газі.

За даними ізраїльських ЗМІ, він порушував питання цього плану ще до ухвалення рішення про захоплення міста Газа та голосував за нього.

Однак, як зазначає Axios, позиції Ізраїлю і ХАМАС щодо умов завершення війни залишаються дуже далекими.

Співрозмовник видання наголосив, що компроміс можуть знайти на двосторонньому рівні між США та Ізраїлем.

«Наша війна — із ХАМАС, а не з США», — підкреслив він.

Водночас ізраїльське видання повідомляє, що міністри від правих партій Ітамар Бен-Гвір та Бецалель Смотрич проголосували проти розширення військової операції, яку підтримав прем’єр Нетаньяху.

Причиною став сигнал Нетаньяху про можливу зупинку наступу у разі відновлення переговорів про перемир’я та звільнення заручників.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп, за даними джерел, не планує заважати новому плану Ізраїлю з окупації центральної частини сектора Гази.

Ми раніше інформували, що Трамп звинуватив Іран у втручанні в перемовини між Ізраїлем та ХАМАС.