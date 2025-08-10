ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
6
Час на прочитання
2 хв

США та Катар готують план миру між Ізраїлем і ХАМАС

США та Катар працюють над спільною угодою, яка може зупинити бойові дії у Газі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Сектор Гази

Сектор Гази / © Associated Press

США та Катар розробляють спільний мирний план, що може стати ключем до припинення війни між Ізраїлем і ХАМАС та звільнення ізраїльських заручників.

Про це повідомляє Axios.

9 серпня на іспанському острові Ібіца спецпредставник США на Близькому Сході Стів Віткофф провів переговори з прем’єр-міністром Катару Абдулрахманом аль-Тані. Вони обговорили припинення війни в Газі та звільнення ще 50 ізраїльських заручників, які перебувають у полоні ХАМАС.

США і Катар планують протягом двох тижнів запропонувати Ізраїлю та ХАМАС комплексний мирний план. Він передбачатиме як перемир’я, так і обмін заручниками.

Цей проєкт може відтермінувати наміри Ізраїлю щодо наступальної операції в Газі.

Раніше Віткофф підкреслював, що адміністрація Трампа виступає за повне врегулювання конфлікту.

«Ми налаштовані на всеосяжне рішення за принципом „все або нічого“, яке припинить конфлікт повністю, а не частково», — наголосив він.

Водночас міністр зі стратегічного планування Ізраїлю Рон Дермер 7 серпня на засіданні військово-політичного кабінету повідомив, що найближчими тижнями буде представлено «кінцевий план» завершення війни в Газі.

За даними ізраїльських ЗМІ, він порушував питання цього плану ще до ухвалення рішення про захоплення міста Газа та голосував за нього.

Однак, як зазначає Axios, позиції Ізраїлю і ХАМАС щодо умов завершення війни залишаються дуже далекими.

Співрозмовник видання наголосив, що компроміс можуть знайти на двосторонньому рівні між США та Ізраїлем.

«Наша війна — із ХАМАС, а не з США», — підкреслив він.

Водночас ізраїльське видання повідомляє, що міністри від правих партій Ітамар Бен-Гвір та Бецалель Смотрич проголосували проти розширення військової операції, яку підтримав прем’єр Нетаньяху.

Причиною став сигнал Нетаньяху про можливу зупинку наступу у разі відновлення переговорів про перемир’я та звільнення заручників.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп, за даними джерел, не планує заважати новому плану Ізраїлю з окупації центральної частини сектора Гази.

Ми раніше інформували, що Трамп звинуватив Іран у втручанні в перемовини між Ізраїлем та ХАМАС.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie