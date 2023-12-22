США та Китай провели переговори на рівні начальників штабів після довгої перерви

У Пентагоні наголошують на важливості збереження відкритих ліній зв'язку між військовими США й Китаєм.

Новий голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун провів перші переговори зі своїм китайським колегою Лю Чженьлі після минулорічної перерви через напруженість навколо Тайваню.

Також читайте Китай закликав США не підтримувати незалежність Тайваню - ЗМІ

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони США.

Повідомляється, що військові обговорили низку питань глобальної і регіональної безпеки. Американський представник наголосив на важливості збереження відкритих ліній зв'язку між військовими США й Китаєм.

"Генерал Браун підтвердив важливість участі Народно-визвольної армії Китаю в предметному діалозі, щоб зменшити ймовірність непорозумінь", – додали в Міноборони США.

Зазначимо, що переговори між країнами на такому рівні відбулись вперше після того, як в липні 2022 року Ненсі Пелосі, яка тоді була спікером Палати представників, відвідала Тайвань у серпні 2022 року. Після цього візиту китайська сторона на знак протесту припинила контакти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що очільник Китаю Сі Цзіньпін заявив президентові Сполучених Штатів Джо Байдену під час їхнього нещодавнього саміту в Сан-Франциско, що Пекін "возз’єднає" Тайвань із материковим Китаєм, але терміни ще не визначені.

Крім того, ми раніше інформували, що Білий дім виступив з ініціативою спробувати відновити військові переговори між Сполученими Штатами Америки та Китаєм задля того, аби зменшити напруженість між країнами.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.