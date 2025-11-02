США та Китай домовилися відкрити канали військового зв'язку - Гегсет

Президент США Дональд Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін / © Associated Press

США та Китай домовилися відкрити нові канали військового зв’язку, аби уникати конфліктів і знижувати ризики ескалації. Про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет у суботу.

Про це повідомляє CNN.

Домовленість була досягнута після зустрічі президента США Дональда Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном цього тижня у Південній Кореї.

За словами Гегсета, він також провів «позитивну зустріч» із міністром оборони Китаю Дун Цзюнем у Малайзії, де сторони обговорили майбутню координацію дій.

«Адмірал і я погодилися, що мир, стабільність і добрі відносини — це найкращий шлях уперед для наших великих і потужних країн. Як сказав президент Трамп, його історична зустріч G2 задала тон для тривалого миру та успіху для США і Китаю», — написав Гегсет у соцмережі X.

Міністр також зазначив, що сторони запланували додаткові зустрічі для формалізації нових механізмів координації.

Зустріч між лідерами США та Китаю, яку вже охрестили «G2 самітом», стала частиною дипломатичних зусиль Вашингтона та Пекіна з відновлення діалогу на тлі зростання геополітичної напруги в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що після зустрічі з Сі Цзіньпіном Дональд Трамп пом’якшив тиск на Росію. На відміну від Індії, Китаю США не вимагали скорочення імпорту російської нафти.