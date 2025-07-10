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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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США та Німеччина на межі торговельної війни: як це вплине на підтримку України

Торговельна напруга між США та ЄС — це не лише загроза економіці, а й підтримці України. Канцлер Мерц намагається втримати рівновагу.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц / © Associated Press

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц робить усе можливе, щоб уникнути торговельної війни між Сполученими Штатами і Європейським Союзом.

Про це в етері КИЇВ24 заявив Роман Гончаренко, оглядач Deutsche Welle, парламентський кореспондент у Берліні.

Мерц намагається зберегти трансатлантичну єдність, аби не допустити негативного впливу на допомогу Україні.

Зокрема, йдеться про загрозу нової тарифної або митної суперечки між Вашингтоном і Брюсселем, яка, на думку німецької сторони, може боляче вдарити не лише по економіці ЄС, але й по оборонних програмах підтримки Києва.

«Фрідріх Мерц робить усе, аби переконати американську сторону, зокрема й Дональда Трампа, не припиняти військову допомогу Україні. Європа навіть готова оплачувати частину витрат», — зазначив Гончаренко.

За його словами, ще на саміті НАТО в Гаазі Мерцу вдалося уникнути серйозної геополітичної кризи. США не вийшли з Альянсу, а підтримка України, хоч і з перебоями, продовжилася. Проте ризики залишаються високими.

«Торгова війна може перекреслити всі зусилля. Якщо Вашингтон і Брюссель не знайдуть компроміс, це вплине не лише на санкційну політику проти Росії, а й на швидкість та обсяги постачання зброї Києву», — наголосив журналіст.

Мерц також намагається зберегти єдність самого Євросоюзу, адже економічна криза або розкол між союзниками грає на руку Москві.

Хоча попередні зусилля Мерца не завжди приносили бажаний результат — як у випадку слабких санкцій з боку ЄС, коли США залишилися осторонь — канцлер продовжує діалог з Білим домом і Трампом, сподіваючись, що спільна лінія щодо України буде збережена.

Нагадаємо, Мерц закликав владу Словаччини припинити перешкоджати ухваленню чергового, 18-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії. За його словами, усі інші країни ЄС вже висловили згоду, і лише позиція Братислави гальмує процес.

Мерц наголосив, що санкції залишаються ключовим інструментом політичного та економічного тиску на Кремль задля примусу до припинення агресії проти України.

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