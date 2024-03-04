США та Південна Корея розпочали масштабні військові навчання: що це означає для Кім Чен Ина

Спільні щорічні військові навчання Південної Кореї і США цього року будуть інтенсивнішими через погрози з боку Північної Кореї.

США і Південна Корея розпочали одні з найбільших щорічних спільних військових навчань, що має підвищити градус напруженості в Північній Кореї, яка на початку року погрожувала знищити свого південного сусіда.

Про це пише Bloomberg.

Навчання “Щит свободи”, які триватимуть з понеділка, 4 березня, по 14 березня, включають тренування на суші, морі і в повітрі з акцентом на протидію ядерним операціям, повідомили в корейських збройних силах США. Це також перші великомасштабні спільні навчання після того, як політичні розбіжності призвели до того, що дві Кореї розірвали угоду 2018 року, покликану зменшити напруженість на їхньому добре озброєному кордоні.

За повідомленнями Yonhap News та інших південнокорейських ЗМІ, США можуть направити авіаносну групу і стратегічні бомбардувальники для участі в навчаннях. Режим Кім Чен Ина роками протистоїть розгортанню в регіоні американських засобів, здатних наносити ядерні удари, і в жовтні Пхеньян погрожував застосувати свою найпотужнішу зброю, коли США відправили авіаносну групу до Південної Кореї.

Північна Корея має тенденцію приурочувати провокації до спільних навчань, а “Щит свободи” з'явився після того, як минулого місяця Кім заявив, що має законне право знищити Південну Корею. Він почав рік з того, що виключив концепцію мирного об'єднання з національної політики своєї держави і провів артилерійські навчання біля південнокорейського острова поблизу морського кордону, який у минулому був ареною смертоносних конфліктів.

Це призвело до певних припущень, що Кім повернув назад у своїх войовничих випадах і готується до битви. Президент США Джо Байден попередив Кіма, що спроба ядерної атаки означатиме кінець його режиму.

Уряд президента Південної Кореї Юн Сок Йола заявив, що вважає, що Північна Корея намагатиметься підвищити свій авторитет напередодні квітневих виборів до парламенту. Консервативна Партія народної влади Юна, яка підтримує військову співпрацю зі США і жорстку позицію щодо Пхеньяна, намагається вирвати контроль над цим органом у опозиційної Демократичної партії, яка виступає за зближення з Північною Кореєю.

У грудні речник Міністерства оборони Північної Кореї назвав масштабні військові навчання “відкритою декларацією про ядерну конфронтацію, яка зробить застосування ядерної зброї проти КНДР доконаним фактом”, повідомило державне Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК), яке називає Північну Корею за її офіційною назвою.

“Збройні сили КНДР ретельно нейтралізують спробу США та їхніх васальних сил розпалити ядерну війну”, — цитує ЦТАК заяву речника, ім'я якого не називає.

Нагадаємо, Кім не демонструє бажання повертатися до переговорів про ядерне роззброєння, які зайшли в глухий кут, і розгорнув серію нових озброєнь, призначених для нанесення ядерних ударів по США та їхнім союзникам в Азії. США, Південна Корея і Японія звинуватили його в тому, що він відправляє боєприпаси до Росії, щоб допомогти їй у війні в Україні, в обмін на допомогу, яка допомагає північнокорейській економіці та армії.

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