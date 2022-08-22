США та Південна Корея розпочали військові навчання для захисту від північного сусіда

Спільні тренування військових підрозділів триватимуть до 1 вересня і включатимуть відпрацювання дій на випадок агресії КНДР.

У понеділок, 22 серпня, розпочалися регулярні спільні військові навчання Південної Кореї та Сполучених Штатів "Щит свободи Ульчі".

Про це повідомило південнокорейське інформагентство "Ренхап".

У повідомленні йдеться, що цими маневрами "відновилися великомасштабні польові навчання, призупинені чотири роки тому, оскільки союзники прагнуть зміцнити оборону в умовах північнокорейських ядерних і ракетних загроз, що наростають".

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Навчання триватимуть до 1 вересня і включають відпрацювання дій на випадок непередбачених обставин. Зокрема, передбачено відбиття атак Північної Кореї та захист району великого Сеулу з відпрацюванням контратакувальних операцій.

За даними міністерства оборони Південної Кореї, навчання передбачають "різні сценарії реального життя, серед яких виявлення саморобних вибухових пристроїв на атомних електростанціях, пожежу на заводі напівпровідників, параліч банківської мережі, тероризм в аеропортах та атаки безпілотників".

Нагадаємо, 17 серпня Північна Корея провела випробувальний пуск двох крилатих ракет у бік Жовтого моря.

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