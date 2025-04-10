США та Росія провели обмін ув’язненими: хто такі Кареліна і Петров

Звільнена росіянами ув’язнена Ксенія Кареліна / © Associated Press

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В Абу-Дабі 10 квітня США та Росія провели обмін ув’язненими. Росіяни звільнили Ксенію Кареліну, а американці у відповідь — Артура Петрова.

Про це пише The Wall Street Journal.

Видання зазначає, що обмін ув’язненими став свідченням поступового відновлення довіри між російською та американською сторонами сторонами на тлі спроб досягти домовленості щодо завершення війни в Україні.

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Повідомляється, що звільнена Ксенія Кареліна — громадянка США та Росії. Її 2024 року засудили до 12 років колонії суворого режиму за звинуваченням у державній зраді. Причиною став грошовий переказ менше ніж 100 дол. на рахунок української благодійної організації, зареєстрованої у США.

Щодо звільненого Артура Петрова, то він — громадянина Німеччини та Росії, якого 2023 року було заарештовано на Кіпрі на запит США. Чоловіка підозрювали у незаконному експорті чутливої мікроелектроніки.

«Сьогодні президент США Дональд Трамп повертає додому з Росії ще одного неправомірно затриманого американця. Я пишаюся співробітниками ЦРУ, які щосили працювали над цим завданням, і ми вдячні уряду ОАЕ, який сприяв обміну», — заявив директор ЦРУ Джон Реткліфф.

До слава, 10 квітня у Стамбулі відбуваються російсько-американські переговори. У Москві анонсували, що вони стосуватиметься відновлення прямого авіасполучення між РФ та США, а також повернення російської дипломатичної власності, «захопленої» 2016 року.