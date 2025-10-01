США і Росія знову зустрінуться: коли відбудуться переговори та яка мета

Сергій Рябков / © Associated Press

Заступник голови Міністерства закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що третій раунд переговорів з Вашингтоном щодо усунення «подразників» у відносинах обох країн пройде найближчими місяцями.

Про це пише SkyNews.

«До кінця осені він точно відбудеться. Дат зараз немає і все це перебуває у процесі обговорення», — сказав Рябков у коментарі росЗМІ.

Ці переговори спрямовані винятково на обговорення двосторонніх питань, які Москва називає «подразниками», та шляхів їх подолання.

Варто наголосити, що йдеться про переговори щодо закінчення війни в Україні. Востаннє питанню російської агресії була присвячена зустріч лідерів країн на Алясці, яка відбулася ще в серпні.

Нагадаємо, Москва заявила, що різна риторика з Вашингтона не суперечить бажанням США врегулювати війну в Україні. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков стверджує, що Кремль бачить, як президент Трамп зберігає політичну волю докладати зусиль для мирного врегулювання. За словами Пєскова, Москва підтримує ці зусилля і, як і раніше, відкрита для початку мирних переговорів.