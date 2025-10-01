ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
857
Час на прочитання
1 хв

США і Росія знову зустрінуться: коли відбудуться переговори та яка мета

Москва та Вашингтон готують нову зустріч, але про закінчення війни в Україні не йдеться.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Сергій Рябков

Сергій Рябков / © Associated Press

Заступник голови Міністерства закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що третій раунд переговорів з Вашингтоном щодо усунення «подразників» у відносинах обох країн пройде найближчими місяцями.

Про це пише SkyNews.

«До кінця осені він точно відбудеться. Дат зараз немає і все це перебуває у процесі обговорення», — сказав Рябков у коментарі росЗМІ.

Ці переговори спрямовані винятково на обговорення двосторонніх питань, які Москва називає «подразниками», та шляхів їх подолання.

Варто наголосити, що йдеться про переговори щодо закінчення війни в Україні. Востаннє питанню російської агресії була присвячена зустріч лідерів країн на Алясці, яка відбулася ще в серпні.

Нагадаємо, Москва заявила, що різна риторика з Вашингтона не суперечить бажанням США врегулювати війну в Україні. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков стверджує, що Кремль бачить, як президент Трамп зберігає політичну волю докладати зусиль для мирного врегулювання. За словами Пєскова, Москва підтримує ці зусилля і, як і раніше, відкрита для початку мирних переговорів.

Дата публікації
Кількість переглядів
857
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie