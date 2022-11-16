США та Росія окремо одне від одного погодилися, що у Польщі впала ракета української ППО - The Guardian

Байден раніше назвав "малоймовірним" те, що ракета, яка впала у Польщі, була випущена з Росії.

США і Росія, нібито, окремо одне від одного погодили те, що падіння ракет у Польщі, начебто було спричинене роботою української ППО, як працювала на перехоплення російських ракет, якими окупанти атакували регіони України 15 листопада.

Про це пише британська газета The Guardian.

"Схоже, США та Росія окремо одне від одного погодилися про те, що ракета, яка у вівторок (15 листопада. - Ред.) вдарила по польському селу, вбивши двох людей, була частиною протиповітряної оборони України, яка намагалася відбити російську ракетну атаку на Україну", - пише видання.

The Guardian наводить заяву Міністерства оборони Росії, яке традиційно заперечило будь-які обстріли і стверджує, що їхні окупаційні війська нібито не стріляли ніде в радіусі 35 км від українсько-польського кордону. У Москві переконують, що буцімто це "є свідомою провокацією з метою ескалації ситуації". Окупанти традиційно звинуватили Україну у злочині.

Крім того, президент США Джо Байден раніше назвав "малоймовірним" те, що ракета, яка впала у Польщі, була випущена з Росії. Американський президент наголосив, що спочатку хоче з’ясувати, що саме сталося, а потім визначитися з наступним кроком.

"Я не хочу говорити про це, поки ми не проведемо повне розслідування. Але по лініях траєкторії малоймовірно, що вона була випущена з Росії, але ми побачимо", - сказав Байден під час спілкування із пресою на Балі.

Водночас, Reuters з посиланням на джерело в НАТО, стверджує, що буцімто Байден сказав союзникам по Альянсу, що ця "ракета була українською протиповітряною обороною".

Слід зауважити, що інцидент стався у Польщі в Люблінському воєвудстві у селі Пшеводуві, що за шість кілометрів від кордону з Україною. Крім того, російські окупанти 15 листопада обстріляли Львівщину.

Що відомо про падіння ракети у Польщі

Польські ЗМІ 15 листопада повідомили, що на території Польщі впали ракети. У результаті загинули двоє людей.

МЗС країни підтвердило, що це ракети виробництва РФ.

Польський лідер Анджей Дуда на брифінгу вказав на те, що "немає переконливих доказів того, хто випустив цю ракету".

Президент України Володимир Зеленський провів термінову телефонну розмову з Анжеєм Дудою заявив, що вони обмінялися наявною інформацією, з’ясовуємо всі факти. Зеленський наголосив, що Україна, Польща, уся Європа та світ мають бути повністю захищеними від Росії - терористки.

Голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба попереджав, що Росія намагається просувати фейк про те, що нібито українська ракета ППО спричинила вибухи у Польщі біля села Пшеводув. Кулеба наголосив, що це неправда, і нагадав про збиття Росією пасажирського лайнера "Боїнг 777".

У зв'язку з інцидентом у Польщі підвищили боєготовність військових, президент Польщі Анджей Дуда 16 листопада скликає тамтешнє РНБО.

Читайте також: