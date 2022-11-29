США та Росія під час війни в Україні лише один раз скористалися гарячою лінією "деконфліктної ситуації"

Лінія зв'язку, що створена між військовими Сполучених Штатів і Росії на початку війни Москви проти України, наразі була використана лише один раз.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на інформацію американського чиновника.

Чиновник, імені якого не називають, сказав, що США ініціювали дзвінок через лінію "деконфліктної ситуації", щоб повідомити про свою стурбованість щодо російських "військових операцій" поблизу критичної інфраструктури в Україні.

Про деталі інциденту, що призвів до дзвінка на лінію, яка з’єднує Європейське командування Збройних сил США та Центр управління національною обороною Росії, не йдеться

Чиновник відмовився від уточнення, але сказав, що вона не була використана, коли помилкова ракета впала в Польщі 15 листопада.

"Вибух, ймовірно, спричинила українська ракета протиповітряної оборони, але остаточну відповідальність несе Росія, оскільки вона почала війну наприкінці лютого, заявили в НАТО", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Білому домі заявили, що адміністрація Джо Байдена не веде непублічних переговорів з Росією щодо України.

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