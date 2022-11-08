США та Росія планують відновити переговори щодо ядерної зброї - Bloomberg

США та Росія планують відновити переговори щодо інспекцій об’єктів ядерної зброї. Вони були призупинені після того, як РФ напала на Україну.

Про це пише Bloomberg.

Речник Державного департаменту США підтвердив, що зустріч Двосторонньої консультативної комісії готується, але відмовився сказати, коли і де вона відбудеться, за винятком того, що вона відбудеться не в Женеві, як зазвичай.

Інформатори видання у Москві повідомили, що Каїр є ймовірним місцем проведення цієї зустрічі, оскільки Швейцарія приєдналася до санкцій проти Росії через її війну проти України. Заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков відмовився від коментарів.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр підтвердила, що США мали контакти на високому рівні з Росією, але відмовилася коментувати повідомлення про те, що радник з національної безпеки Джейк Салліван нещодавно провів таємні переговори з помічниками диктатора Володимира Путіна, намагаючись уникнути ядерної ескалації. Раніше Росія не допустила інспекторів зі США до своїх об’єктів ядерної зброї, посилаючись на візові обмеження для росіян, через які, за словами агресорки, вони не могли дістатися до США.

Ядерна істерія в Росії

Росія від початку повномасштабної війни намагається залякати Україну використанням ядерної зброї.

У розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном диктатор Путін заявив, що бомбардування атомними бомбами японських міст Хіросіма й Нагасакі продемонстрували, що "не потрібно атакувати великі міста для того, щоб перемогти". Це насторожило французького лідера.

В Інституті вивчення війни вважають, що "ядерні ігри" Москви не допоможуть всадити Україну за стіл переговорів з РФ і не впливають на громадянську волю українців.

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