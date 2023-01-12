Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

США та союзники готують нові санкції проти російської нафтової промисловості - WSJ

Дата публікації
Перегляди
94
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
США та союзники готують нові санкції проти російської нафтової промисловості - WSJ

Фото: Getty Images

Санкції проти російських нафтопродуктів почнуть діяти 5 лютого

США разом з країнами союзниками готують проти Росії нові санкції за її агресію проти України, які будуть спрямовані на обмеження щодо експорту нафтопродуктів.

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

У повідомленні вказується, що на зустрічах у Європі, які відбувались протягом останнього тижня, чиновники з Міністерства фінансів США обговорювали механізми дії нових санкцій проти російських нафтопродуктів, які почнуть діяти з 5 лютого.

Джерела видання повідомляють, що наразі досягнуто домовленості ввести два ліміти на російські нафтопродукти. Один з них буде діяти на дорогі товари, зокрема на пальне, а ніші на дешеві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті обмеження ціни на російську нафту доходи Москви від експорту зменшилися приблизно на 160 мільйонів євро (172 мільйони доларів) на день.

Крім того, ми раніше інформували, що стеля цін обвалила експорт російської нафти морським шляхом на чверть порівняно з середніми показниками попередніх періодів.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
94
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація