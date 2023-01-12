США та союзники готують нові санкції проти російської нафтової промисловості - WSJ

США разом з країнами союзниками готують проти Росії нові санкції за її агресію проти України, які будуть спрямовані на обмеження щодо експорту нафтопродуктів.

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

У повідомленні вказується, що на зустрічах у Європі, які відбувались протягом останнього тижня, чиновники з Міністерства фінансів США обговорювали механізми дії нових санкцій проти російських нафтопродуктів, які почнуть діяти з 5 лютого.

Джерела видання повідомляють, що наразі досягнуто домовленості ввести два ліміти на російські нафтопродукти. Один з них буде діяти на дорогі товари, зокрема на пальне, а ніші на дешеві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті обмеження ціни на російську нафту доходи Москви від експорту зменшилися приблизно на 160 мільйонів євро (172 мільйони доларів) на день.

Крім того, ми раніше інформували, що стеля цін обвалила експорт російської нафти морським шляхом на чверть порівняно з середніми показниками попередніх періодів.

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