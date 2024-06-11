"США та союзники мають нарешті озвучити свою мету у війні": Годжес про саміт НАТО у Вашингтоні

На саміті НАТО, який відбудеться в липні цього року у Вашингтоні, мають статися три речі.

Про це для великого опитування впливових європейських дипломатів, експертів та американських військових, яке ТСН.ua зробив у партнерстві з Центром "Нова Європа", розповів колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес.

За його словами, по-перше, США та союзники повинні використати цей саміт як серйозну можливість погодити стратегічний результат війни в Україні, щоб допомогти Україні перемогти Росію.

"Саміт НАТО у Вашингтоні, як і конференція Аркадія 1942 року та Касабланкська конференція 1943 року, може стати ключовою зустріччю, де лідери домовляться про стратегічні пріоритети та результати. Не слід зосереджуватися лише на святкуванні 75-річчя НАТО, хоча це важлива віха", — каже він.

Другий важливий момент — США та союзники повинні погодитися запропонувати Україні членство в НАТО у дуже конкретний, специфічний та безпомилковий спосіб, який не буде пов’язаний з діями Росії, натомість — з нашими власними інтересами щодо стримування Росії від подальшої агресії.



"Третє. США та союзники повинні продовжити розбудовувати результати Вільнюського саміту НАТО 2023 року, зокрема завершуючи та впроваджуючи "сімейство" планів регіональної оборони", — додав Годжес.

На саміті НАТО, який цього літа відбудеться у Вашингтоні, Україні запропонують пакет безпекової допомоги. Однак не йдеться про членство в Альянсі.

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