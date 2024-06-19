США та союзники обговорюють зобов’язання України для вступу в НАТО – подробиці від CNN

Саміт НАТО пройде у Вашингтоні від 9 до 11 липня.

США та декілька ключових союзників, зокрема Британія, активно обговорюють, які зобов'язання надати Україні щодо вступу до НАТО на майбутньому 75-му саміті Альянсу, який пройде у Вашингтоні від 9 по 11 липня.

Про це пише CNN.

Офіційні особи США та Німеччини запропонували, щоб Альянс під час саміту у липні пообіцяв, що Україна має "міст" до членства в НАТО, а не "незворотний шлях". Про це у квітні заявляв генеральний секретар Єнс Столтенберг.

Обговорення тривають серед ключових союзників. Зокрема, європейські партнери критикують США, що вони не хочуть "заходити далеко" у питанні членства України. Серед критиків – країни, які розташовані поблизу кордону з Росією.

Один з посадовців США зазначив, що представники адміністрації Байдена не вважають, що слово "незворотний" підтримують всі країни НАТО. Йдеться, наприклад, про Угорщину. Деякі члени Альянсу неохоче вживають це слово, оскільки Україні ще потрібні демократичні та антикорупційні реформи.

"На саміті ми зробимо конкретні кроки, щоб наблизити Україну до НАТО та забезпечити наявність мосту до членства, мосту, який буде міцним і добре освітленим", – заявив державний секретар США Ентоні Блінкен у Празі наприкінці травня.

Оскільки до саміту НАТО у Вашингтоні залишилось менше місяць, ця тема залишається центральною точкою напруги в поточних розмовах.

Як пише видання, більшість країн Центральної Європи розчаровані двозначністю та зволіканням адміністрації Джо Байдена. Інший європейський посадовець заявив, що союзники ЄС безпосередньо лобіювали Білий дім, щоб зробити шлях України якомога чіткішим.

Посадовець зі східноєвропейської країни у коментарі CNN заявив, що США залишаються "гнучкими" перед офіційними зустрічами наступного місяця. Офіційні особи підкреслюють, що комюніке НАТО ще не ухвалене, а питання активно обговорюється.

"Коли текст буде на столі і країни почнуть переговори, ми зможемо побачити повну картину. Ми готові до переговорів; звичайно, ми хотіли б, щоб це було якомога амбітніше", - сказав східноєвропейський чиновник.

У квітні Єнс Столтенберг сказав президенту України Володимиру Зеленському в Києві, що "робота, яку ми зараз ведемо, ставить вас на незворотній шлях до членства в НАТО, щоб, коли прийде відповідний час, Україна могла стати членом НАТО негайно".

Тим не менш, існує загальне визнання того, що позиція НАТО поза самітом повинна була змінитися з минулорічної зустрічі в столиці Литви Вільнюсі, коли союзники заявили, що "майбутнє України в НАТО", але не запропонували часові рамки.

Тоді члени Альянсу оголосили, що вони скасують вимогу щодо Плану дій щодо членства для України, полегшивши приєднання до Альянсу, але все ж відмовилися повідомити часові рамки щодо того, скільки часу це може зайняти.

Минулого тижня президент Росії Володимир Путін заявив, що мирні переговори з Україною розпочнуться, лише якщо "Київ офіційно відмовиться від намірів вступу до НАТО".

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Ключовим компонентом членства в НАТО є пакт про взаємну оборону, відомий як стаття 5, який зобов’язує союзників НАТО захищати будь-якого члена, який піддається нападу.

Минулого місяця Єнс Столтенберг опосередковано розкритикував адміністрацію Джо Байдена за те, що вона не дозволила Україні використовувати зброю США для ударів на території Росії, що, за словами українців, дорівнює тому, що вони воюють із зав’язаною за спиною рукою.

Вже 30 травня адміністрація Байдена оголосила, що Україна може вести вогонь по Росії, але є обмеження: лише по військових об’єктах за кордоном від міста Харкова.

Нагадаємо, Столтенберг заявив, що до саміту НАТО матимемо домовленість про рішення щодо членства України.

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