США та союзники скликають засідання Радбезу ООН через постачання іранських дронів до Росії — Reuters

Сполучені Штати підтримують позицію України, яка стверджує, що Іран порушує резолюцію Радбезу ООН щодо обмеження на експорт ракет та пов’язаних з ними технологій.

У середу, 19 жовтня, США, Велика Британія та Франція планують обговорити ймовірне постачання Іраном зброї до Росії на закритому засіданні Ради Безпеки ООН.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

На засіданні йтиметься про резолюцію 2231 Ради Безпеки ООН, яка хоч більше й не забороняє Ірану експорт звичайного озброєння, але містить обмеження на ракети та пов’язані з ними технології. Ця заборона діятиме до жовтня 2023 року та може охоплювати експорт і закупівлю передових військових систем, зокрема, таких як безпілотники.

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У листі до ООН, направленому Україною у вівторок, 18 жовтня, йдеться про те, що "БПЛА Mohajer і Shahed відповідають параметрам", які передбачені в резолюції 2231, "оскільки вони здатні досягати дальності, що дорівнює або перевищує 300 кілометрів".

Крім того, Україна запросила експертів ООН перевірити збиті безпілотники іранського походження, які Росія використовувала для нападу на українські міста.

Тегеран заперечує постачання безпілотників Москві, а Кремль не коментує цю інформацію. Вашингтон вважає заперечення Ірану брехнею.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів, що Росія отримала від Ірану 1700 безпілотників та замовила нові партії.

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