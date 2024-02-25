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США та союзники завдали нових ударів по обʼєктах єменських хуситів

США та союзники завдали нових ударів по обʼєктах єменських хуситів

ВМС США / Фото: Associated Press

Коаліція завдала ударів во восьми обʼєктах, серед яких підземні склади зброї.

Сполучені Штаті, Велика Британія та їхні союзники завдали нових ударів по обʼєктах хуситів у Ємені.

Про це йдеться у заяві очільника Пентагону Ллойда Остіна.

"Військові США та Великої Британії за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади, Данії, Нідерландів та Нової Зеландії завдали ударів по військових об'єктах на підконтрольних хуситам територіях Ємену", - йдеться у заяві.

У заяві йдеться, що коаліція завдала ударів во восьми обʼєктах, серед яких підземні склади зброї, ракетні бази, комплекси БпЛА, систем ППО, радарів і гелікоптер.

Уточнюється, що "удари були завдані з метою подальшого підриву і послаблення можливостей підтримуваного Іраном ополчення Хуті здійснювати дестабілізуючі і безрозсудні напади на американські і міжнародні судна, що прямують через Червоне море, Баб-ель-Мандебську протоку і Аденську затоку".

"Сполучені Штати без вагань вживатимуть заходів, якщо це буде необхідно, щоб захистити життя і вільний потік торгівлі на одному з найбільш важливих водних шляхів у світі. Ми продовжимо чітко давати зрозуміти хуситам, що вони відповідатимуть за наслідки, якщо не припинять свої незаконні напади, які шкодять економіці Близького Сходу, завдають шкоди навколишньому середовищу і перешкоджають доставці гуманітарної допомоги до Ємену та інших країн", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США разом Великою Британією та низкою країн завдали нових ударів по хуситах.

Крім того, ми раніше інформували, що Хусити знову атакували судно у Червоному морі.

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