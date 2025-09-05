Військова допомога США / © ТСН.ua

Сполучені Штати обговорюють з Україною угоду про придбання американської зброї, яка може сягнути 100 мільярдів доларів.

Про це повідомляє NBS News з посиланням на неназваного американського чиновника.

За цією угодою, Київ зможе купувати американську зброю, а в обмін на це Сполучені Штати отримають права інтелектуальної власності на передові системи, які розробляють українці.

Американську сторону на цих переговорах начебто представляє генерал ВПС Ден Кейн, голова Об’єднаного комітету начальників штабів. Згадана угода є одним з елементів ширшого обговорення, в якому йдеться про стримування Росії, навчання українських військових та співпрацю в оборонній промисловості.

Як повідомив анонімний співрозмовник видання, через тиждень після зустрічі Трампа з Путіним на Алясці Кейн поінформував американського президента про чотири варіанти гарантій безпеки для України та рекомендував найбільш прогресивний підхід.

Прессекретарка Білого дому Кароліна Лівітт у своїй заяві для NBC News не уточнила деталей цього плану.

«Президент Трамп є тим, хто приймає рішення. З поваги до поточних дипломатичних переговорів Білий дім не збирається випереджати його в цих важливих питаннях», — написала вона у своїй відповіді.

Співрозмовники NBC News, які знайомі із ходом переговорів, не сказали, що Трамп схвалив чи виключив будь-який з варіантів.

Нагадаємо, нещодавно США схвалили продаж Україні крилатих ракет ЕРАМ, дальність польоту яких становить 240–450 кілометрів. Це стало першим великим продажем зброї, ухваленим адміністрацією Трампа.