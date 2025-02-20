США та Україна обговорюють покращену угоду про корисні копалини: Axios про нові деталі

За інформацією Axios, джерела з обох сторін тепер кажуть, що угода видається більш імовірною.

Адміністрація Трампа надала Україні покращений проєкт угоди про корисні копалини після того, як президент Володимир Зеленський розлютив Трампа, відхиливши його початкову пропозицію.

Про це повідомили американському виданню Axios український чиновник, чиновник зі США та три обізнані джерела на умовах анонімності.

Чому це важливо

Видання нагадує, що розбіжності щодо угоди про корисні копалини України допомогли спровокувати ширшу кризу у відносинах між Києвом і Вашингтоном цього тижня, коли Трамп засудив Зеленського як "диктатора", а Зеленський звинуватив Трампа у споживанні російської дезінформації.

Що відомо про нову угоду

За інформацією Axios, джерела з обох сторін тепер кажуть, що угода видається більш імовірною.

Обізнане джерело повідомило, що кілька помічників Зеленського заохочували його підписати оновлену пропозицію, щоб уникнути подальшого зіткнення з Трампом і дозволити президенту США виправдати подальшу підтримку України з боку США.

"В останньому проєкті були суттєві покращення, і він відповідає українському законодавству", – сказало джерело видання.

Радник з питань національної безпеки Майкл Волтц заявив журналістам у четвер, що Зеленському потрібно "повернутися до переговорів" щодо питання корисних копалин.

"Це переговори. А в переговорах ви ведете переговори. Україна хоче вести переговори про корисні копалини, тому ми про це говоримо", – сказав представник Білого дому.

Український чиновник, офіційний представник США та два обізнані джерела повідомили Axios, що останніми днями тривали переговори, і Штати надали Україні оновлену версію, яка вирішила деякі занепокоєння Зеленського.

Інше джерело повідомило, що деякі статті, які стосувалися українців, зокрема те, що угода перебуває під юрисдикцією суду Нью-Йорка, були видалені.

"Епопея" з угодою про корисні копалини

Угода про корисні копалини прямо не пов’язана з будь-яким врегулюванням щодо припинення війни в Україні, але цього тижня ці дві проблеми драматично зіткнулися.

Згідно з двома джерелами, які читали оригінальний проєкт угоди, в попередньому проєкті йдеться, що 50% отриманих доходів буде передано США, угода буде під юрисдикцією суду Нью-Йорка і вона матиме перевагу над будь-якими іншими торговельними угодами України.

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Під час їхньої зустрічі Бессент сказав Зеленському, що Трамп наполіг на тому, щоб він негайно підписав її. Зеленський сказав Бессенту, що не може підписати угоду, яку щойно отримав.

Українська сторона також була розчарована тим, що американський проєкт не містить жодних гарантій безпеки для України і що він нав’язувався їм у той час, коли Київ також виключили з американсько-російських переговорів.

За інформацією видання, через кілька днів, коли Зеленський зустрівся з віцепрезидентом Венсом і державним секретарем Марко Рубіо в Мюнхені, вони представили йому менш зобов’язувальний проєкт меморандуму про взаєморозуміння щодо видобутку корисних копалин, сказав український чиновник.

Зеленський сказав Венсу та Рубіо, що не може підписати, оскільки за українською конституцією таку угоду має схвалити парламент.

"Для нас це була новина, про яку команда Зеленського ніколи не повідомляла нас до цієї зустрічі, – сказав представник адміністрації Трампа. – Здавалося, що це було недобросовісно".

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